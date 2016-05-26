Я и такое тоже наблюдал.Всего перепробывал больше десятка мест за всё это время. Так же было, что карта туда-сюда ездила пока я изловчился её ухватить и выдернуть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лют, 2018 01:49
Додано: Вів 13 лют, 2018 01:51
Re: А-Банк
Лично у Вас проблема с пласт. носителем. Туда-сюда - картридер не может прочитать карту.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Вів 13 лют, 2018 01:52
И так тоже делаю и ни чего нового не происходит.
Додано: Вів 13 лют, 2018 01:57
Re: А-Банк
0_о , что именно нового должно произойти в рядовой операции пополнения?
Что?
**********
У А-шки тысяча тысяч кредитных карт, а отделений и того меньше.
Попробуйте ще раз.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Вів 13 лют, 2018 01:58
Правильно. Но при этом в рядом стоящих банкомётах хавало нормально ,покупки тоже. Но я всё таки вытребовал замену , думал это из-за неё. Как бы не так
Додано: Вів 13 лют, 2018 03:47
Re: А-Банк
абсолютно согласен...этот Шапито не прогнозируемый ломбард , поэтому у меня к нему никакого доверия нет совершенно , и в преть они будут то открывать то закрывать , а я не собираюсь у них на побегушках тут быть , есть более надежные и прогнозируемые партнеры , которые не меняют по надцать раз в месяц свои хотелки - в лес суркисов )).
По поводу "возомнили..." совершенно точно , они как то подзабыли , что пуповина связывающая их с Приватом уже фсе ,так что нет у них ни надежности ни спасательного круга...а при этом они позволяют себе по хамски обращаться с вкладчиками...ню ню..)
Додано: Вів 13 лют, 2018 08:50
Депозиты действительно не видно в тумбах, хоть авторизируйся, хоть нет, а вот карты пополняются нормально.
Додано: Вів 13 лют, 2018 09:56
Шановний клієнт, відповідно до вимог законодавства України (постановою НБУ №417 від 26.06.2015 "Про затвердження Положення Про здійснення банками фінансового моніторингу") - банки не можуть обслуговувати клієнтів, якщо в базі заповнені не всі їх дані. У зв'язку з плановою актуалізацією даних Вам необхідно з паспортом та ІПН звернутися у відділення банку, щоб внести зміни, коригування або просто підтвердити дані. Процедура актуалізації займе не більше 10-15 хвилин Вашого часу.
З повагою, команда А-банку!
Додано: Вів 13 лют, 2018 10:00
Добрый день. На данный момент нужно обратиться самостоятельно на горячую линию нашего банка или в чат-онлайн, чтобы мы могли проверить, что списание комиссии было ошибочным.
С уважением, команда А-банка!
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