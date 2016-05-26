Додано: Вів 13 лют, 2018 03:47

Flamingo написав: что это не последний фортель данного недо-банка возомнившего себя великим. что это не последний фортель данного недо-банка возомнившего себя великим.

абсолютно согласен...этот Шапито не прогнозируемый ломбард , поэтому у меня к нему никакого доверия нет совершенно , и в преть они будут то открывать то закрывать , а я не собираюсь у них на побегушках тут быть , есть более надежные и прогнозируемые партнеры , которые не меняют по надцать раз в месяц свои хотелки - в лес суркисов )).По поводу "возомнили..." совершенно точно , они как то подзабыли , что пуповина связывающая их с Приватом уже фсе ,так что нет у них ни надежности ни спасательного круга...а при этом они позволяют себе по хамски обращаться с вкладчиками...ню ню..)