talex написав:Добрый день всем.У меня вопрос к представителю банка ,так как стучаться больше некуда. Уже как две недели+ появилась проблема со входом в А 24. Не приходят SMS для подтверждения входа в А 24. Трижды обращался на "горячку",зарегистрировали обращение.Но за все 2 с половиной недели так никто и не перезвонил.Очень надеюсь на содействие в решении проблемы.Спасибо.
Добрый день Подскажите пожалуйста, свои данные, чтобы мы нашли обращение и сориентировали Вас о решении проблемы. Для этого напишите финансовый номер телефона или номер карты на почту help@a-bank.com.ua.
Квесторе_поверніться написав:Аbank-client, які умови поповнення депозитів банки зараз діють?
Доброго дня. Максимальне поповнення вкладу протягом календарного місяця допускається у розмірі не більше 100 000 грн для вкладів у гривні та 3000 дол США/євро для вкладів в іноземній валюті. З повагою, команда А-банку!
Насколько долго продержится эта норма ? До конца февраля продержится ? Или до вечера завтра ?
Добрый день Новые условия пополнения без временного ограничения. Если будут новые изменения Вы узнаете о них на сайте https://a-bank.com.ua/.
talex написав:Добрый день всем.У меня вопрос к представителю банка ,так как стучаться больше некуда. Уже как две недели+ появилась проблема со входом в А 24. Не приходят SMS для подтверждения входа в А 24. Трижды обращался на "горячку",зарегистрировали обращение.Но за все 2 с половиной недели так никто и не перезвонил.Очень надеюсь на содействие в решении проблемы.Спасибо.
Добрый день Подскажите пожалуйста, свои данные, чтобы мы нашли обращение и сориентировали Вас о решении проблемы. Для этого напишите финансовый номер телефона или номер карты на почту help@a-bank.com.ua.
Отправил.Надеюсь будет хоть какая то реакция.Спасибо
Квесторе_поверніться написав:Аbank-client, які умови поповнення депозитів банки зараз діють?
Правила поповнення вкладів в національній та іноземній валюті визначені в Умовах та правилах надання банківських послуг п.2.2.Депозити (умови та правила розміщення депозитних вкладів в Банку). https://a-bank.com.ua/terms
talex написав:Добрый день всем.У меня вопрос к представителю банка ,так как стучаться больше некуда. Уже как две недели+ появилась проблема со входом в А 24. Не приходят SMS для подтверждения входа в А 24. Трижды обращался на "горячку",зарегистрировали обращение.Но за все 2 с половиной недели так никто и не перезвонил.Очень надеюсь на содействие в решении проблемы.Спасибо.
Перевірте чорний список у телефоні про всяк випадок.
klug Как такового «чёрного списка» у меня нет . Уведомления на вход включены. Ещё недавно все уведомления входили , а потом резко перестали приходить и о снятии и о пополнении ,а затем и и пароли.Спасибо .