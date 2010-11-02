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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 936937938939

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 142
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 15:45

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Аbank-client, які умови поповнення депозитів банки зараз діють?


Зробили поповнення необмежене.

Поповнювали більше 100000 :?: ...так ніззя...каже шановний Представник.


21 числа перевірю - результат відпишу.
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 16:23

  talex написав:Добрый день всем.У меня вопрос к представителю банка ,так как стучаться больше некуда. Уже как две недели+ появилась проблема со входом в А 24. Не приходят SMS для подтверждения входа в А 24. Трижды обращался на "горячку",зарегистрировали обращение.Но за все 2 с половиной недели так никто и не перезвонил.Очень надеюсь на содействие в решении проблемы.Спасибо.

Добрый день
Подскажите пожалуйста, свои данные, чтобы мы нашли обращение и сориентировали Вас о решении проблемы. Для этого напишите финансовый номер телефона или номер карты на почту help@a-bank.com.ua.
abank-client
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 16:28

  alex lem написав:
  abank-client написав:
  Квесторе_поверніться написав:Аbank-client, які умови поповнення депозитів банки зараз діють?


Доброго дня. Максимальне поповнення вкладу протягом календарного місяця допускається у розмірі не більше 100 000 грн для вкладів у гривні та 3000 дол США/євро для вкладів в іноземній валюті.
З повагою, команда А-банку!

Насколько долго продержится эта норма ? :mrgreen: До конца февраля продержится ? Или до вечера завтра ?

Добрый день
Новые условия пополнения без временного ограничения. Если будут новые изменения Вы узнаете о них на сайте https://a-bank.com.ua/.
abank-client
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 16:57

abank-client Отправил.Надеюсь будет хоть какая то реакция.Спасибо
talex
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 17:00

  abank-client написав:
  talex написав:Добрый день всем.У меня вопрос к представителю банка ,так как стучаться больше некуда. Уже как две недели+ появилась проблема со входом в А 24. Не приходят SMS для подтверждения входа в А 24. Трижды обращался на "горячку",зарегистрировали обращение.Но за все 2 с половиной недели так никто и не перезвонил.Очень надеюсь на содействие в решении проблемы.Спасибо.

Добрый день
Подскажите пожалуйста, свои данные, чтобы мы нашли обращение и сориентировали Вас о решении проблемы. Для этого напишите финансовый номер телефона или номер карты на почту help@a-bank.com.ua.

Отправил.Надеюсь будет хоть какая то реакция.Спасибо
talex
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 18:18

  Квесторе_поверніться написав:Аbank-client, які умови поповнення депозитів банки зараз діють?


Правила поповнення вкладів в національній та іноземній валюті визначені в Умовах та правилах надання банківських послуг п.2.2.Депозити (умови та правила розміщення депозитних вкладів в Банку).
https://a-bank.com.ua/terms
abank-client
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 19:04

  talex написав:Добрый день всем.У меня вопрос к представителю банка ,так как стучаться больше некуда. Уже как две недели+ появилась проблема со входом в А 24. Не приходят SMS для подтверждения входа в А 24. Трижды обращался на "горячку",зарегистрировали обращение.Но за все 2 с половиной недели так никто и не перезвонил.Очень надеюсь на содействие в решении проблемы.Спасибо.

Перевірте чорний список у телефоні про всяк випадок.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:06

klug
Как такового «чёрного списка» у меня нет . Уведомления на вход включены. Ещё недавно все уведомления входили , а потом резко перестали приходить и о снятии и о пополнении ,а затем и и пароли.Спасибо .
talex
 
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