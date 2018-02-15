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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 938939940941

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 142
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 19:33

Утром пришло смс ,что привышен лимит и соответственно с вчерашних покупок 17 грн не округлило на копилку. Уважаемый представитель банка, покажите пожалуйста ссылку на пункт в правилах в котором сказано про лимит на покупки и последующее округление на копилку.
Дядя Дима
 
Повідомлень: 228
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:07

представитель....
дайте ответ по поводу копилки, почему 3 день не округляется или бобик сдох... :evil:
тарасов
 
Повідомлень: 192
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:58

  [Fin501] написав:ПРИЕХАЛИ! Сегодня день выдачи моего депозита в а-банке и мне отказывают в выдаче ПОЛНОЙ СУММЫ ДЕПОЗИТА, потому что НЕТ ДОСТАТОЧНО НАЛИЧНЫХ(гривна) !

Правильно, трубу абанка нужно шатать за отношение к клиентам. Пусть пойдут на биржу труда.
alex lem
 
Повідомлень: 2113
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 22:05

  alex lem написав:
  [Fin501] написав:ПРИЕХАЛИ! Сегодня день выдачи моего депозита в а-банке и мне отказывают в выдаче ПОЛНОЙ СУММЫ ДЕПОЗИТА, потому что НЕТ ДОСТАТОЧНО НАЛИЧНЫХ(гривна) !

Правильно, трубу абанка нужно шатать за отношение к клиентам. Пусть пойдут на биржу труда.

Поки дозволили поповнення...нерозхитати...мабуть.
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 938939940941
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