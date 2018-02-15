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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лют, 2018 19:33
Утром пришло смс ,что привышен лимит и соответственно с вчерашних покупок 17 грн не округлило на копилку. Уважаемый представитель банка, покажите пожалуйста ссылку на пункт в правилах в котором сказано про лимит на покупки и последующее округление на копилку.
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Дядя Дима
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Додано: Чет 15 лют, 2018 21:07
представитель....
дайте ответ по поводу копилки, почему 3 день не округляется или бобик сдох...
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тарасов
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Додано: Чет 15 лют, 2018 21:58
[Fin501] написав:
ПРИЕХАЛИ! Сегодня день выдачи моего депозита в а-банке и мне отказывают в выдаче ПОЛНОЙ СУММЫ ДЕПОЗИТА, потому что НЕТ ДОСТАТОЧНО НАЛИЧНЫХ(гривна) !
Правильно, трубу абанка нужно шатать за отношение к клиентам. Пусть пойдут на биржу труда.
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alex lem
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Додано: Чет 15 лют, 2018 22:05
alex lem написав: [Fin501] написав:
ПРИЕХАЛИ! Сегодня день выдачи моего депозита в а-банке и мне отказывают в выдаче ПОЛНОЙ СУММЫ ДЕПОЗИТА, потому что НЕТ ДОСТАТОЧНО НАЛИЧНЫХ(гривна) !
Правильно, трубу абанка нужно шатать за отношение к клиентам. Пусть пойдут на биржу труда.
Поки дозволили поповнення...нерозхитати...мабуть.
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Квесторе_поверніться
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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Чет 15 лют, 2018 20:02
Muzzy
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