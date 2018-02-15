Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:23

Добрый день.

Пополнил в 9 утра. УНИ через терминал Привата. А денег еще нет. Странно. Новые правила? Когда ожидать?

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