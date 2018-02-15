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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:07
представитель....
дайте ответ по поводу копилки, почему 3 день не округляется или бобик сдох...
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тарасов
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Додано: Чет 15 лют, 2018 21:58
[Fin501] написав:
ПРИЕХАЛИ! Сегодня день выдачи моего депозита в а-банке и мне отказывают в выдаче ПОЛНОЙ СУММЫ ДЕПОЗИТА, потому что НЕТ ДОСТАТОЧНО НАЛИЧНЫХ(гривна) !
Правильно, трубу абанка нужно шатать за отношение к клиентам. Пусть пойдут на биржу труда.
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alex lem
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Додано: Чет 15 лют, 2018 22:05
alex lem написав: [Fin501] написав:
ПРИЕХАЛИ! Сегодня день выдачи моего депозита в а-банке и мне отказывают в выдаче ПОЛНОЙ СУММЫ ДЕПОЗИТА, потому что НЕТ ДОСТАТОЧНО НАЛИЧНЫХ(гривна) !
Правильно, трубу абанка нужно шатать за отношение к клиентам. Пусть пойдут на биржу труда.
Поки дозволили поповнення...нерозхитати...мабуть.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 15 лют, 2018 23:27
M-Audio написав:
Пополнял вчера днём свою карту в терминале приватбанка.
Пополнение разбил на три части, на случай, если ему вздумается зависнуть в процессе. Но общая сумма меньше 15к.
Два платежа прошло успешно, третий "попал на проверку в службу безопасности".
Приватовский чат вчера сообщал, что в течение суток платеж будет проведен. Сегодня, по прошествии этих самых суток, сообщают, что проверка прошла успешно, а проведение операции по регламенту - в течение 3 дней.
Мне кажется, что а-банку стоило бы обратить внимание на эту ситуацию. Было бы просто здорово, если бы я гасил кредитку в грейсе.
они в курсе в отделении 25-го рекомендовали через кассу, т.к. бывают проверки и задержки через тумбу, но в кассе была очередь и рискнул - 10К за раз скормил - повезло.
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ol_zy
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:23
Добрый день.
Пополнил в 9 утра. УНИ через терминал Привата. А денег еще нет. Странно. Новые правила? Когда ожидать?
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Алексей77
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Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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