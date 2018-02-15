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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 938939940941

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:07

представитель....
дайте ответ по поводу копилки, почему 3 день не округляется или бобик сдох... :evil:
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:58

  [Fin501] написав:ПРИЕХАЛИ! Сегодня день выдачи моего депозита в а-банке и мне отказывают в выдаче ПОЛНОЙ СУММЫ ДЕПОЗИТА, потому что НЕТ ДОСТАТОЧНО НАЛИЧНЫХ(гривна) !

Правильно, трубу абанка нужно шатать за отношение к клиентам. Пусть пойдут на биржу труда.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 22:05

  alex lem написав:
  [Fin501] написав:ПРИЕХАЛИ! Сегодня день выдачи моего депозита в а-банке и мне отказывают в выдаче ПОЛНОЙ СУММЫ ДЕПОЗИТА, потому что НЕТ ДОСТАТОЧНО НАЛИЧНЫХ(гривна) !

Правильно, трубу абанка нужно шатать за отношение к клиентам. Пусть пойдут на биржу труда.

Поки дозволили поповнення...нерозхитати...мабуть.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 23:27

  M-Audio написав:Пополнял вчера днём свою карту в терминале приватбанка.
Пополнение разбил на три части, на случай, если ему вздумается зависнуть в процессе. Но общая сумма меньше 15к.
Два платежа прошло успешно, третий "попал на проверку в службу безопасности".
Приватовский чат вчера сообщал, что в течение суток платеж будет проведен. Сегодня, по прошествии этих самых суток, сообщают, что проверка прошла успешно, а проведение операции по регламенту - в течение 3 дней.
Мне кажется, что а-банку стоило бы обратить внимание на эту ситуацию. Было бы просто здорово, если бы я гасил кредитку в грейсе.

они в курсе в отделении 25-го рекомендовали через кассу, т.к. бывают проверки и задержки через тумбу, но в кассе была очередь и рискнул - 10К за раз скормил - повезло.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:23

Re: А-Банк

Добрый день.
Пополнил в 9 утра. УНИ через терминал Привата. А денег еще нет. Странно. Новые правила? Когда ожидать?
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Алексей77
 
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  #<1 ... 938939940941
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