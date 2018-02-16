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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:56
Re: А-Банк
а есть тут СМЕЛЬЧАКИ, кто держит больше фонда на один ИНН, в этом ломбарде?
Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:08
Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:36
У меня пошли третьи сутки после пополнения. Денег нет.
Интересно, что завтра скажут? Вангую, что "трое суток" по регламенту превратяться в "три банковских дня" с переносом срока зачисления на рабочий день.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:36
Re: А-Банк
зачем такая смелость здесь?
смелость перенесена в Ощад , там те же условия и на тот же срок.
+ в Ощаде еще наливают за 2,5 х Фонд.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:38
Re: А-Банк
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:39
У кого больше 50 фондов , договаривайте до конца...
никому не верю
Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:05
Re: А-Банк
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Додано: Суб 17 лют, 2018 00:13
Уже неоднократно, под бравые завывания троллей, обсуждали.Это просто .... так банк работает:отделения оперируют средствами текущего оборота(приход-расход), а если принесли меньше, чем нужно выдать, ну что ж тогда конечно денег нет. На вопрос, а как насчет элементарного платежного календаря, заявок на подкрепление кассы, девочка-оператор глупо хлопает ресницами, начинает молоть чушь о банковской тайне.А-Банк создавался, как пилотный проект- реанимация (санация) Украинского Кредитного Банка (Суркисов объеднанных), под патронатом Привата, в "чемодане" его привезли в Днепр.Комлектация ПО , технологии ,специалисты (как правило второй эшелон)- полностью Приват.Получилась уменьшенная (и ухудшенная копия) Привата. В связи с событиями в Привате, и ухода А-Банка в свободное плавание, возникает вопрос, а что дальше.В менеджерский талант Суркисов я не верю, уже один раз "корыто" утопили, "все мели знают".И да, конечно, каждый выбирает для себя.
Додано: Суб 17 лют, 2018 06:02
Re: А-Банк
система лояльности на профильном сайте.
+ еще есть 4! вид вклада, который открывается только в ВИП отделениях.
Будьте допытлывым археологом - копайте глубже, там много интересного.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Суб 17 лют, 2018 06:16
Копилка
Оф.пред. дайте ответ, почему не идет округление по копилке в конце дня?
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