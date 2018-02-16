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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 941942943944>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:56

Re: А-Банк

а есть тут СМЕЛЬЧАКИ, кто держит больше фонда на один ИНН, в этом ломбарде?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:08

  логан1919 написав:а есть тут СМЕЛЬЧАКИ, кто держит больше фонда на один ИНН, в этом ломбарде?

Братья Суркисы))
slasva
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:36

  Алексей77 написав:Господа, как быстро сейчас зачисляются деньги через терминал на Уни? Всегда было минут 15, а сегодня пополнил в 9, а денег еще нет.

У меня пошли третьи сутки после пополнения. Денег нет.
Интересно, что завтра скажут? Вангую, что "трое суток" по регламенту превратяться в "три банковских дня" с переносом срока зачисления на рабочий день.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:36

Re: А-Банк

  логан1919 написав:а есть тут СМЕЛЬЧАКИ, кто держит больше фонда на один ИНН, в этом ломбарде?


зачем такая смелость здесь?
смелость перенесена в Ощад , там те же условия и на тот же срок.
+ в Ощаде еще наливают за 2,5 х Фонд.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:38

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:А ще можна депо під 12,66 прОцентів відкрити. :mrgreen:
В евро?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:39

  bosson513 написав:
  логан1919 написав:а есть тут СМЕЛЬЧАКИ, кто держит больше фонда на один ИНН, в этом ломбарде?


зачем такая смелость здесь?
смелость перенесена в Ощад , там те же условия и на тот же срок.
+ в Ощаде еще наливают за 2,5 х Фонд.

У кого больше 50 фондов , договаривайте до конца...
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:05

Re: А-Банк

  bosson513 написав:+ в Ощаде еще наливают за 2,5 х Фонд.

дайте деталюшки ! :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 00:13

  Квесторе_поверніться написав:
  [Fin501] написав:ПРИЕХАЛИ! Сегодня день выдачи моего депозита в а-банке

и мне отказывают в выдаче ПОЛНОЙ СУММЫ ДЕПОЗИТА, потому что НЕТ ДОСТАТОЧНО НАЛИЧНЫХ(гривна) !

Дуже тривожний дзвінок...з банки геть...якщо ще випускають?

Уже неоднократно, под бравые завывания троллей, обсуждали.Это просто .... так банк работает:отделения оперируют средствами текущего оборота(приход-расход), а если принесли меньше, чем нужно выдать, ну что ж тогда конечно денег нет. На вопрос, а как насчет элементарного платежного календаря, заявок на подкрепление кассы, девочка-оператор глупо хлопает ресницами, начинает молоть чушь о банковской тайне.А-Банк создавался, как пилотный проект- реанимация (санация) Украинского Кредитного Банка (Суркисов объеднанных), под патронатом Привата, в "чемодане" его привезли в Днепр.Комлектация ПО , технологии ,специалисты (как правило второй эшелон)- полностью Приват.Получилась уменьшенная (и ухудшенная копия) Привата. В связи с событиями в Привате, и ухода А-Банка в свободное плавание, возникает вопрос, а что дальше.В менеджерский талант Суркисов я не верю, уже один раз "корыто" утопили, "все мели знают".И да, конечно, каждый выбирает для себя.
mike64
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 06:02

Re: А-Банк

  greenozon написав:дайте деталюшки !


система лояльности на профильном сайте.
+ еще есть 4! вид вклада, который открывается только в ВИП отделениях.
Будьте допытлывым археологом - копайте глубже, там много интересного.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 06:16

Копилка

Оф.пред. дайте ответ, почему не идет округление по копилке в конце дня?
anikola13
 
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