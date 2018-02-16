Додано: Суб 17 лют, 2018 00:13

Квесторе_поверніться написав: [Fin501] написав: ПРИЕХАЛИ! Сегодня день выдачи моего депозита в а-банке



и мне отказывают в выдаче ПОЛНОЙ СУММЫ ДЕПОЗИТА, потому что НЕТ ДОСТАТОЧНО НАЛИЧНЫХ(гривна) ! ПРИЕХАЛИ! Сегодня день выдачи моего депозита в а-банкеи мне отказывают в выдаче ПОЛНОЙ СУММЫ ДЕПОЗИТА, потому что НЕТ ДОСТАТОЧНО НАЛИЧНЫХ(гривна) !

Дуже тривожний дзвінок...з банки геть...якщо ще випускають? Дуже тривожний дзвінок...з банки геть...якщо ще випускають?

Уже неоднократно, под бравые завывания троллей, обсуждали.Это просто .... так банк работает:отделения оперируют средствами текущего оборота(приход-расход), а если принесли меньше, чем нужно выдать, ну что ж тогда конечно денег нет. На вопрос, а как насчет элементарного платежного календаря, заявок на подкрепление кассы, девочка-оператор глупо хлопает ресницами, начинает молоть чушь о банковской тайне.А-Банк создавался, как пилотный проект- реанимация (санация) Украинского Кредитного Банка (Суркисов объеднанных), под патронатом Привата, в "чемодане" его привезли в Днепр.Комлектация ПО , технологии ,специалисты (как правило второй эшелон)- полностью Приват.Получилась уменьшенная (и ухудшенная копия) Привата. В связи с событиями в Привате, и ухода А-Банка в свободное плавание, возникает вопрос, а что дальше.В менеджерский талант Суркисов я не верю, уже один раз "корыто" утопили, "все мели знают".И да, конечно, каждый выбирает для себя.