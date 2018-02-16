Походу не дождёмся, офпред не знает. Ответ на этот фортель в методичке не предусмотрен.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лют, 2018 06:23
Додано: Суб 17 лют, 2018 08:39
Re: А-Банк
А на кой вам ляд ответ именно этого троля? Позвоние на гарячку - там говорят, что есть тех проблема, о ней знают и ней занимаются. Ничего нового, но кроме этого ответа вы от работников абанки ничего не добьетесь. Если они решили убить округления с универсалок - то убьют и мы ничем помешать им не сможем. Так что выдыхаем, силим на попе ровно, ждем окончание данной серии "покращень" от недА-банки
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