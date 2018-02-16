RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 941942943944

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 06:23

  anikola13 написав:Оф.пред. дайте ответ, почему не идет округление по копилке в конце дня?
Походу не дождёмся, офпред не знает. Ответ на этот фортель в методичке не предусмотрен. :mrgreen:
Дядя Дима
 
Повідомлень: 229
З нами з: 29.11.16
Подякував: 128 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 08:39

Re: А-Банк

А на кой вам ляд ответ именно этого троля? Позвоние на гарячку - там говорят, что есть тех проблема, о ней знают и ней занимаются. Ничего нового, но кроме этого ответа вы от работников абанки ничего не добьетесь. Если они решили убить округления с универсалок - то убьют и мы ничем помешать им не сможем. Так что выдыхаем, силим на попе ровно, ждем окончание данной серии "покращень" от недА-банки
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 424
З нами з: 20.03.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 941942943944
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Doubting Thomas, Google Feedfetcher, gurazda, Кочевник і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5328, 5329, 5330
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
53299 6905702
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 10:37
Vorlon
ВТБ Банк 1 ... 1244, 1245, 1246
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12457 2421456
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 10:05
LuckyG
БМ БАНК 1 ... 444, 445, 446
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4452 731846
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лют, 2018 23:33
mike64
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53300)
17.02.2018 10:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.