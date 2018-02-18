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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 942943944945

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 16:10

е

  M-Audio написав:
  KIM30 написав:а що тепер при поповнені Універсалки через зелену Приватівську тумбу треба чекати 3 дні?

3 дня - это срок, определенный законом. Технически нет никакой необходимости в этих 3 днях, но, похоже, что "Приватбанк" начал намеренно задерживать платежи без всякой причины, просто потому что закон позволяет.

по инструкции нбу - три дня даётся банку отправителю, на отправку платежа по сэп, банк получатель должен зачислять день в день получения платежа.
все остальные разговоры про "три дня" - спекуляция и провокация.
как прописан срок в регламенте банка при пополнении через тумбочку - так и должно происходить
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 19:00

  Stringer написав:
  M-Audio написав:
  KIM30 написав:а що тепер при поповнені Універсалки через зелену Приватівську тумбу треба чекати 3 дні?

3 дня - это срок, определенный законом. Технически нет никакой необходимости в этих 3 днях, но, похоже, что "Приватбанк" начал намеренно задерживать платежи без всякой причины, просто потому что закон позволяет.

по инструкции нбу - три дня даётся банку отправителю, на отправку платежа по сэп, банк получатель должен зачислять день в день получения платежа.
все остальные разговоры про "три дня" - спекуляция и провокация.
как прописан срок в регламенте банка при пополнении через тумбочку - так и должно происходить

СЕП , ключевое слово , и должен зачислить до трёх банковских дней!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:02

sens

банк-получатель обязан зачислить на счет получателя в тот же день, когда платеж в него поступил (если поступил в опервремя).

банк-отправитель имеет право затягивать с его отправкой до 3-х дней.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:15

Re: А-Банк

Теперь только в отделение идти с пополнениями день в день. Жуть
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Алексей77
 
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