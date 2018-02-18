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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лют, 2018 16:10
M-Audio написав: KIM30 написав:
а що тепер при поповнені Універсалки через зелену Приватівську тумбу треба чекати 3 дні?
3 дня - это срок, определенный законом. Технически нет никакой необходимости в этих 3 днях, но, похоже, что "Приватбанк" начал намеренно задерживать платежи без всякой причины, просто потому что закон позволяет.
по инструкции нбу - три дня даётся банку отправителю, на отправку платежа по сэп, банк получатель должен зачислять день в день получения платежа.
все остальные разговоры про "три дня" - спекуляция и провокация.
как прописан срок в регламенте банка при пополнении через тумбочку - так и должно происходить
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Додано: Нед 18 лют, 2018 19:00
Stringer написав: M-Audio написав: KIM30 написав:
а що тепер при поповнені Універсалки через зелену Приватівську тумбу треба чекати 3 дні?
3 дня - это срок, определенный законом. Технически нет никакой необходимости в этих 3 днях, но, похоже, что "Приватбанк" начал намеренно задерживать платежи без всякой причины, просто потому что закон позволяет.
по инструкции нбу - три дня даётся банку отправителю, на отправку платежа по сэп, банк получатель должен зачислять день в день получения платежа.
все остальные разговоры про "три дня" - спекуляция и провокация.
как прописан срок в регламенте банка при пополнении через тумбочку - так и должно происходить
СЕП , ключевое слово , и должен зачислить до трёх банковских дней!
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 18 лют, 2018 22:02
sens
банк-получатель обязан зачислить на счет получателя в тот же день, когда платеж в него поступил (если поступил в опервремя).
банк-отправитель имеет право затягивать с его отправкой до 3-х дней.
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Додано: Нед 18 лют, 2018 22:15
Теперь только в отделение идти с пополнениями день в день. Жуть
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Алексей77
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