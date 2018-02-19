RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 943944945946

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 18:42

  [Fin501] написав:согласитесь, что это косяк Абанка.

погодьтеся, що це і ваш косяк :wink: З нашою недоБС треба завжди пильнувати такі моменти.
KIM30
 
Повідомлень: 5309
З нами з: 12.11.09
Подякував: 898 раз.
Подякували: 402 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 18:51

Поповнення депо сумами більше 100000 грн в місяць - не буде індивідуальними умовами?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23897
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:28

Інд. умови можливі при відкритті продукту
поповненя - це не основна операція
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1635
З нами з: 01.06.14
Подякував: 129 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 943944945946
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Daswer, Google Feedfetcher, kostya77, Lost, octopus, ol_zy, wolt450, дядя Caша і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3003, 3004, 3005
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30048 3698434
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2018 22:37
octopus
БМ БАНК 1 ... 444, 445, 446
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4456 732562
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2018 22:25
guntherhouse777
ВТБ Банк 1 ... 1250, 1251, 1252
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12518 2426777
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2018 22:11
vkladchiik
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.