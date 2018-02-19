погодьтеся, що це і ваш косяк З нашою недоБС треба завжди пильнувати такі моменти.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лют, 2018 18:42
Додано: Пон 19 лют, 2018 18:51
Поповнення депо сумами більше 100000 грн в місяць - не буде індивідуальними умовами?
Додано: Пон 19 лют, 2018 22:28
Інд. умови можливі при відкритті продукту
поповненя - це не основна операція
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