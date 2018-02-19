погодьтеся, що це і ваш косяк З нашою недоБС треба завжди пильнувати такі моменти.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лют, 2018 18:42
Додано: Пон 19 лют, 2018 18:51
Поповнення депо сумами більше 100000 грн в місяць - не буде індивідуальними умовами?
Додано: Пон 19 лют, 2018 22:28
Інд. умови можливі при відкритті продукту
поповненя - це не основна операція
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Додано: Вів 20 лют, 2018 09:34
В Черновцах открыли ломбард.
Додано: Вів 20 лют, 2018 09:39
лимиты!?
раньше просто молча перестало округлять на копилку, а теперь вот какие-то сообщения о лимитат шлет
шо за лимиты?
Додано: Вів 20 лют, 2018 10:01
Re: А-Банк
Добрый день.
Выдали карту Голд А-банка. Сказали, что если сумма депо больше 100 тыс., то это позволяет ее использовать бесплатно без абонплаты. А если сумма уменьшится, то будет ежемесячная абонплата в 20 грн.?
Как на практике?
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Додано: Вів 20 лют, 2018 10:10
На практике абонплаты нет при любых суммах, в т.ч. и нулевых.
Но никто не гарантирует, что завтра не введут абонплату.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 20 лют, 2018 10:12
Алексей77
На практике с голд картами здесь все как в Привате - если выдали без абонплаты, то без абонплаты и будет пожизненно. Хоть будет депо, хоть нет. Касается всех карт - универсальной, для выплат и пенсионной.
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