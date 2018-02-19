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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 943944945946

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 18:42

  [Fin501] написав:согласитесь, что это косяк Абанка.

погодьтеся, що це і ваш косяк :wink: З нашою недоБС треба завжди пильнувати такі моменти.
KIM30
 
Повідомлень: 5309
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Подякував: 898 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 18:51

Поповнення депо сумами більше 100000 грн в місяць - не буде індивідуальними умовами?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23898
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:28

Інд. умови можливі при відкритті продукту
поповненя - це не основна операція
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greenozon
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Повідомлень: 1635
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Подякував: 129 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 09:34

https://m.facebook.com/abank.dp.ua/phot ... _tn__=EH-R

В Черновцах открыли ломбард.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 2974
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 09:39

лимиты!?

раньше просто молча перестало округлять на копилку, а теперь вот какие-то сообщения о лимитат шлет
шо за лимиты?
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:01

Re: А-Банк

Добрый день.
Выдали карту Голд А-банка. Сказали, что если сумма депо больше 100 тыс., то это позволяет ее использовать бесплатно без абонплаты. А если сумма уменьшится, то будет ежемесячная абонплата в 20 грн.?
Как на практике?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:10

  Алексей77 написав:А если сумма уменьшится, то будет ежемесячная абонплата в 20 грн.?
Как на практике?

На практике абонплаты нет при любых суммах, в т.ч. и нулевых.
Но никто не гарантирует, что завтра не введут абонплату.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:12

Алексей77
На практике с голд картами здесь все как в Привате - если выдали без абонплаты, то без абонплаты и будет пожизненно. Хоть будет депо, хоть нет. Касается всех карт - универсальной, для выплат и пенсионной.
Alexander_s
 
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