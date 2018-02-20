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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лют, 2018 23:50
не понял - тут тоже Гестапо появилось? раньше при подъеме интернет-лимита никогда никто не завонил.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 01:56
IMPRINTER написав:
не понял - тут тоже Гестапо появилось? раньше при подъеме интернет-лимита никогда никто не завонил.
Всё течёт, всё меняется. Сегодня спрашивали кодовое слово и возраст дочки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 21 лют, 2018 07:30
IMPRINTER написав:
не понял - тут тоже Гестапо появилось? раньше при подъеме интернет-лимита никогда никто не завонил.
Звонят с сильным шумовым фоном. И если что то не расслышал-отказывают в установке нового лимита.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 09:34
Фантом написав: IMPRINTER написав:
не понял - тут тоже Гестапо появилось? раньше при подъеме интернет-лимита никогда никто не завонил.
Всё течёт, всё меняется. Сегодня спрашивали кодовое слово и возраст дочки.
надо было сказать - подростковый или а вы собственно с какой целью интересуетесь ее возрастом?
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Додано: Сер 21 лют, 2018 10:15
IMPRINTER написав:
не понял - тут тоже Гестапо появилось? раньше при подъеме интернет-лимита никогда никто не завонил.
тепер питають чи нікому сьогодні ніяких даних не давав, як плануєш використати інтернет ліміт, чи не очікуєш зарахувань на карту від когось ...
і не завжди з першого разу його піднімають - минулого тижня десь годину+ піднімав ліміт
ось так :(
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