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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 945946947948

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 23:50

не понял - тут тоже Гестапо появилось? раньше при подъеме интернет-лимита никогда никто не завонил.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 01:56

  IMPRINTER написав:не понял - тут тоже Гестапо появилось? раньше при подъеме интернет-лимита никогда никто не завонил.


Всё течёт, всё меняется. Сегодня спрашивали кодовое слово и возраст дочки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 07:30

  IMPRINTER написав:не понял - тут тоже Гестапо появилось? раньше при подъеме интернет-лимита никогда никто не завонил.

Звонят с сильным шумовым фоном. И если что то не расслышал-отказывают в установке нового лимита.
egorek
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 09:34

  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:не понял - тут тоже Гестапо появилось? раньше при подъеме интернет-лимита никогда никто не завонил.


Всё течёт, всё меняется. Сегодня спрашивали кодовое слово и возраст дочки.


надо было сказать - подростковый или а вы собственно с какой целью интересуетесь ее возрастом?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:15

  IMPRINTER написав:не понял - тут тоже Гестапо появилось? раньше при подъеме интернет-лимита никогда никто не завонил.


тепер питають чи нікому сьогодні ніяких даних не давав, як плануєш використати інтернет ліміт, чи не очікуєш зарахувань на карту від когось ...
і не завжди з першого разу його піднімають - минулого тижня десь годину+ піднімав ліміт :(
ось так :(
d_12
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