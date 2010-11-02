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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 946947948949

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 15:22

  jay2004 написав:Для Квестора_повернися: поповнив депо на 100к гривен.

Хочу ще. 100к - обмеження на календарний місяць? чи можливо далі поповнювати?

Не пущає ще пару гривень докинути на депо?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 17:36

Ломбардъ "Сюркисы и К"

Доброго времени суток. В конце месяца у мамы заканчивается вклад в примате. Хочет пополнить свой вклад в абанке под 16.5%. Итого получится более полтора фонда. Стоит ли рисковать? Я вот опой ощущаю что лучше не надо, но маминька верит в эту богодельню и шайку суркисов.. Кто что думает по этому поводу? Доживёт ли ломбард до декабря?)
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 17:41

я б звідси тікала і то бігом!

"гарячка" так і не працює.
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 17:43

16.5?
купи $ под грушу :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 17:44

  логан1919 написав:Доброго времени суток. В конце месяца у мамы заканчивается вклад в примате. Хочет пополнить свой вклад в абанке под 16.5%. Итого получится более полтора фонда. Стоит ли рисковать?

А кроме мамы, у Вас есть родственники, чтобы на другой аккаунт оформить?
Если нет, то даже я при всей своей жадности и отваге не рисковала бы выходить за Фонд на приличную сумму.

Кто что думает по этому поводу? Доживёт ли ломбард до декабря?)

В качестве ломбарда - стопроцентно.
В качестве банка 50/50: или доживет, или нет.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 20:29

  Жерминаль написав:я б звідси тікала і то бігом!

"гарячка" так і не працює.

Чого ж не працює? Мені ось з четвертої спроби впродовж трьох діб інтернет-ліміт встановили на картці...
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:10

  логан1919 написав:Доброго времени суток. В конце месяца у мамы заканчивается вклад в примате. Хочет пополнить свой вклад в абанке под 16.5%. Итого получится более полтора фонда. Стоит ли рисковать? Я вот опой ощущаю что лучше не надо, но маминька верит в эту богодельню и шайку суркисов.. Кто что думает по этому поводу? Доживёт ли ломбард до декабря?)


Вище фонда - не потрібно
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
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  #<1 ... 946947948949
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