Не пущає ще пару гривень докинути на депо?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лют, 2018 15:22
Додано: Сер 21 лют, 2018 17:36
Ломбардъ "Сюркисы и К"
Доброго времени суток. В конце месяца у мамы заканчивается вклад в примате. Хочет пополнить свой вклад в абанке под 16.5%. Итого получится более полтора фонда. Стоит ли рисковать? Я вот опой ощущаю что лучше не надо, но маминька верит в эту богодельню и шайку суркисов.. Кто что думает по этому поводу? Доживёт ли ломбард до декабря?)
Додано: Сер 21 лют, 2018 17:44
А кроме мамы, у Вас есть родственники, чтобы на другой аккаунт оформить?
Если нет, то даже я при всей своей жадности и отваге не рисковала бы выходить за Фонд на приличную сумму.
В качестве ломбарда - стопроцентно.
В качестве банка 50/50: или доживет, или нет.
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 21 лют, 2018 20:29
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:10
Вище фонда - не потрібно
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
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