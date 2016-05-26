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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лют, 2018 21:07
slasva там условия немного ацкие:
Мін. сума вкладу: 1000 UAH, 100 USD, 100 EUR
Виплата відсотків: в кінці періоду
Часткове зняття: Ні
Поповнення вкладу: не передбачено
Автопролонгація: Так
т.е, нужно сидеть и считать, чтобы тело депо+ ожидаемые %% по телу не превышали 200к , иначе будет подарунок хфонду . Как недавно писалось, хфонд наблюдает за тигипычом и его телодвижениями.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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bosson513
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Додано: Чет 22 лют, 2018 22:38
bosson513 написав:slasva
там условия немного ацкие:
Мін. сума вкладу: 1000 UAH, 100 USD, 100 EUR
Виплата відсотків: в кінці періоду
Часткове зняття: Ні
Поповнення вкладу: не передбачено
Автопролонгація: Так
т.е, нужно сидеть и считать, чтобы тело депо+ ожидаемые %% по телу не превышали 200к , иначе будет подарунок хфонду . Как недавно писалось, хфонд наблюдает за тигипычом и его телодвижениями.
Ну так поделить же предлагалось депозиты между 2-я банками, чтоб не было 1.5 фонда в А- банке. Тоесть логично было бы 190тис поставить в А-банк, а 110тис а ТАС напиример и все выходит нормально и без рисков.
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slasva
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Чет 22 лют, 2018 21:14
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