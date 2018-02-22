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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 948949950951

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:07

slasva там условия немного ацкие:

Мін. сума вкладу: 1000 UAH, 100 USD, 100 EUR
Виплата відсотків: в кінці періоду
Часткове зняття: Ні
Поповнення вкладу: не передбачено
Автопролонгація: Так

т.е, нужно сидеть и считать, чтобы тело депо+ ожидаемые %% по телу не превышали 200к , иначе будет подарунок хфонду . Как недавно писалось, хфонд наблюдает за тигипычом и его телодвижениями.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:38

  bosson513 написав:slasva там условия немного ацкие:

Мін. сума вкладу: 1000 UAH, 100 USD, 100 EUR
Виплата відсотків: в кінці періоду
Часткове зняття: Ні
Поповнення вкладу: не передбачено
Автопролонгація: Так

т.е, нужно сидеть и считать, чтобы тело депо+ ожидаемые %% по телу не превышали 200к , иначе будет подарунок хфонду . Как недавно писалось, хфонд наблюдает за тигипычом и его телодвижениями.

Ну так поделить же предлагалось депозиты между 2-я банками, чтоб не было 1.5 фонда в А- банке. Тоесть логично было бы 190тис поставить в А-банк, а 110тис а ТАС напиример и все выходит нормально и без рисков.
slasva
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:47

Лимиты

Подскажите,
правильно ли я понимаю лимиты в ИБ:
1) Лимит на проведение операций - это снятие в банкомате и кассе
2) Оплата в Интернет - это п2п и покупки
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:54

  Sergion написав:Подскажите,
правильно ли я понимаю лимиты в ИБ:
1) Лимит на проведение операций - это снятие в банкомате и кассе
2) Оплата в Интернет - это п2п и покупки


1) Лимит на проведение операций. Т.е. за один раз Вы не сможете потратить больше. Ни в ТСО, ни в интернете, ни в А24. К кассе никакого отношения не имеет.
2) Правильно. Это месячный лимит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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  #<1 ... 948949950951
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