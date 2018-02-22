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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лют, 2018 21:07
slasva там условия немного ацкие:
Мін. сума вкладу: 1000 UAH, 100 USD, 100 EUR
Виплата відсотків: в кінці періоду
Часткове зняття: Ні
Поповнення вкладу: не передбачено
Автопролонгація: Так
т.е, нужно сидеть и считать, чтобы тело депо+ ожидаемые %% по телу не превышали 200к , иначе будет подарунок хфонду . Как недавно писалось, хфонд наблюдает за тигипычом и его телодвижениями.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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bosson513
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Додано: Чет 22 лют, 2018 22:38
bosson513 написав:slasva
там условия немного ацкие:
Мін. сума вкладу: 1000 UAH, 100 USD, 100 EUR
Виплата відсотків: в кінці періоду
Часткове зняття: Ні
Поповнення вкладу: не передбачено
Автопролонгація: Так
т.е, нужно сидеть и считать, чтобы тело депо+ ожидаемые %% по телу не превышали 200к , иначе будет подарунок хфонду . Как недавно писалось, хфонд наблюдает за тигипычом и его телодвижениями.
Ну так поделить же предлагалось депозиты между 2-я банками, чтоб не было 1.5 фонда в А- банке. Тоесть логично было бы 190тис поставить в А-банк, а 110тис а ТАС напиример и все выходит нормально и без рисков.
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slasva
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:47
Подскажите,
правильно ли я понимаю лимиты в ИБ:
1) Лимит на проведение операций - это снятие в банкомате и кассе
2) Оплата в Интернет - это п2п и покупки
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Sergion
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:54
Sergion написав:
Подскажите,
правильно ли я понимаю лимиты в ИБ:
1) Лимит на проведение операций - это снятие в банкомате и кассе
2) Оплата в Интернет - это п2п и покупки
1) Лимит на проведение операций. Т.е. за один раз Вы не сможете потратить больше. Ни в ТСО, ни в интернете, ни в А24. К кассе никакого отношения не имеет.
2) Правильно. Это месячный лимит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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П'ят 23 лют, 2018 10:37
mustbe
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