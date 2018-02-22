Додано: Чет 22 лют, 2018 21:07

slasva там условия немного ацкие:



Мін. сума вкладу: 1000 UAH, 100 USD, 100 EUR

Виплата відсотків: в кінці періоду

Часткове зняття: Ні

Поповнення вкладу: не передбачено

Автопролонгація: Так



т.е, нужно сидеть и считать, чтобы тело депо+ ожидаемые %% по телу не превышали 200к , иначе будет подарунок хфонду . Как недавно писалось, хфонд наблюдает за тигипычом и его телодвижениями.