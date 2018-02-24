Ребята! Ну уж лучше бы вы мешки ворочали, что-ли
ну прям как дети малые
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лют, 2018 19:33
Ребята! Ну уж лучше бы вы мешки ворочали, что-ли
ну прям как дети малые
Востаннє редагувалось Кассандра в Суб 24 лют, 2018 23:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 24 лют, 2018 20:23
Re: А-Банк
Это нельзя испортить в принципе , даже в Дельте с ее агонией эта опция работала до последнего. У кого был царь в голове, тот скинул все на текущий и получил свои кровные в первых рядах. Если нет царя, то и представитель не поможет.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Суб 24 лют, 2018 20:56
Кассандра Вы не заметили, что представителя то и нету здесь АШ с 15 числа.Видимо надоели мы с своими вопросами "где копилка, когда это всё концыца"и т.д.
Додано: Суб 24 лют, 2018 23:59
Дядя Дима Вы такой наивный? Если представитель не отвечает на ветке, то это не говорит о том, он её не читает
Додано: Нед 25 лют, 2018 00:07
Есть. Просто Вы его не видите
abank-client Последнее посещение: Пт 23 фев, 2018 16:47
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 25 лют, 2018 01:26
lubopytnaya Та нет. Я сильно разволновался может хворь какая приключилась , поэтому регулярно просматривал "журнал посещений" .До позавчера визитов не было.
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