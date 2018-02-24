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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 951952953954

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 19:33

Ребята! Ну уж лучше бы вы мешки ворочали, что-ли :roll:
ну прям как дети малые
Востаннє редагувалось Кассандра в Суб 24 лют, 2018 23:51, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 20:23

Re: А-Банк

  Кассандра написав:испортят ручное расторжение, как испортили сэп. ну прям как дети малые


Это нельзя испортить в принципе , даже в Дельте с ее агонией эта опция работала до последнего. У кого был царь в голове, тот скинул все на текущий и получил свои кровные в первых рядах. Если нет царя, то и представитель не поможет.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 20:56

Кассандра Вы не заметили, что представителя то и нету здесь :?: АШ с 15 числа.:mrgreen:Видимо надоели мы с своими вопросами "где копилка, когда это всё концыца"и т.д. :twisted:
Дядя Дима
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 23:59

Дядя Дима Вы такой наивный? Если представитель не отвечает на ветке, то это не говорит о том, он её не читает
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 00:07

  Дядя Дима написав:Кассандра Вы не заметили, что представителя то и нету здесь :?: АШ с 15 числа.:mrgreen:Видимо надоели мы с своими вопросами "где копилка, когда это всё концыца"и т.д. :twisted:

Есть. Просто Вы его не видите :wink:

abank-client Последнее посещение: Пт 23 фев, 2018 16:47
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 01:26

lubopytnaya Та нет. Я сильно разволновался может хворь какая приключилась , поэтому регулярно просматривал "журнал посещений" :oops: .До позавчера визитов не было.
Дядя Дима
 
Повідомлень: 236
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