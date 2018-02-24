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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 952953954955

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 09:49

  pavyak написав:
  Кассандра написав:Дядя Дима Вы такой наивный? Если представитель не отвечает на ветке, то это не говорит о том, он её не читает


Ну так пусть почитает. Закончился депозит. Смс о подтверждении разрыва не приходят, звонок не поступает. Горячка не отвечает. Вывод что делать дальше напрашивается сам.

Грошенята для видачі замовили?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:06

Re: А-Банк

Ну вот проснулись прочитали и все заработало. Деньги после смс на карту упали мгновенно
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:08

Re: А-Банк

Вчера закончился депо под 20%.Все нормально разорвалось и пополнился столбик из 4 грн на 197500 под 16%.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:11

  andreyiskra написав:Вчера закончился депо под 20%.Все нормально разорвалось и пополнился столбик из 4 грн на 197500 под 16%.

а мы такие не в теме любим карту под 17 % в другом банке со свободным снятием , но как говорится каждому свое , точнее летом валюта , а зимой укроп :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:23

sens в каком? Особо некогда мониторить. Тоже хочу попробовать летом купить валюту, зимой сдать.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:02

Re: А-Банк

Кассандра написав:Ну так вроде 2635 это депозиты, не? А на 2620 или 2625 попробуйте - ошибка :roll:
Да и маловато 10к за 3 грн выводить, тыщ 50 как минимум хоцца :wink:


Так депозитний. Тут писали що 10 тис це одноразова можливість, ось і все на що здатний Абанк по СЕП.
gorgany
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:35

  gorgany написав:
Кассандра написав:Ну так вроде 2635 это депозиты, не? А на 2620 или 2625 попробуйте - ошибка :roll:
Да и маловато 10к за 3 грн выводить, тыщ 50 как минимум хоцца :wink:


Так депозитний. Тут писали що 10 тис це одноразова можливість, ось і все на що здатний Абанк по СЕП.


Абанк - ждет судьба вабанки
лимиты режут не просто так
вот еще https://a-bank.com.ua/cards

Увага!
З 1 березня 2018р. змінено розрахунок суми мінімального платежу за використання кредитних коштів на картці. Відтепер розмір обов'язкового платежу складає 5% від заборгованості, але не менше суми нарахованих процентів та не менше 100 грн. Сума обов`язкового платежу не може перевищувати суму заборгованості.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:37

А-ломбанк

изучал про форвард но наткнулся здесь
Ломбардне кредитування

Терміново потрібні гроші на короткий термін? Отримайте кредит в А-Банку під заставу дорогоцінних металів!
від 0,3% день
Процентна ставка
до 30 днів
Термін кредиту
5 хвилин
Рішення по кредиту

на ровном месте 9% в месяц и более того - залог )
никому не верю
sens
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