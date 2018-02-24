А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лют, 2018 09:49
pavyak написав: Кассандра написав: Дядя Дима
Вы такой наивный? Если представитель не отвечает на ветке, то это не говорит о том, он её не
читает
Ну так пусть почитает. Закончился депозит. Смс о подтверждении разрыва не приходят, звонок не поступает. Горячка не отвечает. Вывод что делать дальше напрашивается сам.
Грошенята для видачі замовили?
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 25 лют, 2018 10:06
Ну вот проснулись прочитали и все заработало. Деньги после смс на карту упали мгновенно
pavyak
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Додано: Нед 25 лют, 2018 10:08
Вчера закончился депо под 20%.Все нормально разорвалось и пополнился столбик из 4 грн на 197500 под 16%.
andreyiskra
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Додано: Нед 25 лют, 2018 10:11
andreyiskra написав:
Вчера закончился депо под 20%.Все нормально разорвалось и пополнился столбик из 4 грн на 197500 под 16%.
а мы такие не в теме любим карту под 17 % в другом банке со свободным снятием , но как говорится каждому свое , точнее летом валюта , а зимой укроп
никому не верю
sens
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Додано: Нед 25 лют, 2018 11:23
sens в каком? Особо некогда мониторить. Тоже хочу попробовать летом купить валюту, зимой сдать.
andreyiskra
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Додано: Нед 25 лют, 2018 12:02
Кассандра написав:
Ну так вроде 2635 это депозиты, не? А на 2620 или 2625 попробуйте - ошибка
Да и маловато 10к за 3 грн выводить, тыщ 50 как минимум хоцца
Так депозитний. Тут писали що 10 тис це одноразова можливість, ось і все на що здатний Абанк по СЕП.
gorgany
Повідомлень: 181
З нами з: 18.07.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 11 раз.
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Додано: Нед 25 лют, 2018 12:35
gorgany написав: Кассандра написав:
Ну так вроде 2635 это депозиты, не? А на 2620 или 2625 попробуйте - ошибка
Да и маловато 10к за 3 грн выводить, тыщ 50 как минимум хоцца
Так депозитний. Тут писали що 10 тис це одноразова можливість, ось і все на що здатний Абанк по СЕП.
Абанк - ждет судьба вабанки
лимиты режут не просто так
вот еще
https://a-bank.com.ua/cards
Увага!
З 1 березня 2018р.
змінено розрахунок суми мінімального платежу за використання кредитних коштів на картці. Відтепер
розмір обов'язкового платежу складає 5% від заборгованості
, але не менше суми нарахованих процентів та
не менше 100 грн
. Сума обов`язкового платежу не може перевищувати суму заборгованості.
никому не верю
sens
Повідомлень: 10526
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Подякував: 29 раз.
Подякували: 623 раз.
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Додано: Нед 25 лют, 2018 12:37
изучал про форвард но наткнулся здесь
Ломбардне кредитування Терміново потрібні гроші на короткий термін? Отримайте кредит в А-Банку під заставу дорогоцінних металів! від 0,3% день Процентна ставка до 30 днів Термін кредиту 5 хвилин Рішення по кредиту на ровном месте 9% в месяц и более того - залог )
никому не верю
sens
Повідомлень: 10526
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 623 раз.
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