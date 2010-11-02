Вы вспомнили что сегодня 25е???
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лют, 2018 19:53
Додано: Нед 25 лют, 2018 20:07
добавлю хоть и не знаю всей их кухни гешефта на голде, но абанка на окнах при входе в отделения пишет шестьсот с небольшим за грамм 585 пробы а метрах 300 в другом ломбарде 800 гривен. Так что абанка неплохо наживается на клиенте.
Додано: Нед 25 лют, 2018 20:10
в 19-44 коллега Жерминаль наверно не успеет
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
Додано: Нед 25 лют, 2018 20:14
Як це не встигну?:)))
І не забувала, що 25-е:)
до 23:59 ще часу багато:)
Додано: Нед 25 лют, 2018 20:24
Слава відважній п. Жерміналь із сталевими.. . гм
нервами!
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Додано: Нед 25 лют, 2018 22:24
А чего бояться? Там же проценты ежемесячные при любом сроке депозита.
При сумме депозита 197500грн под 16% максимальные проценты в месяц будут 2160 грн. Вполне укладываются в рамки фонда.
У меня вот тоже до сентября 197500 под 17,5%. При начислении процентов выходит за фонд порядка 55-60 грн, но это же не критично.
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 25 лют, 2018 23:38
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