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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 955956957958>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 19:53

  Жерминаль написав:ай, потьопала до терміналу:)


Вы вспомнили что сегодня 25е???
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 20:07

  sens написав:изучал про форвард но наткнулся здесь
Ломбардне кредитування
Терміново потрібні гроші на короткий термін? Отримайте кредит в А-Банку під заставу дорогоцінних металів!
від 0,3% день
Процентна ставка
до 30 днів
Термін кредиту
5 хвилин
Рішення по кредиту
на ровном месте 9% в месяц и более того - залог )

добавлю хоть и не знаю всей их кухни гешефта на голде, но абанка на окнах при входе в отделения пишет шестьсот с небольшим за грамм 585 пробы а метрах 300 в другом ломбарде 800 гривен. Так что абанка неплохо наживается на клиенте.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 20:10

  WachtAmRhein написав:
  Жерминаль написав:ай, потьопала до терміналу:)

Вы вспомнили что сегодня 25е???

в 19-44 коллега Жерминаль наверно не успеет
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 20:14

Як це не встигну?:)))
І не забувала, що 25-е:)
до 23:59 ще часу багато:)
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 20:24

Слава відважній п. Жерміналь із сталевими.. . гм
нервами! :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 22:24

  greenozon написав:
  andreyiskra написав:и пополнился столбик из 4 грн на 197500 под 16%.

якщо ще на пів року то вилізаєте за межі фонду, не страшно? :)

А чего бояться? Там же проценты ежемесячные при любом сроке депозита.
При сумме депозита 197500грн под 16% максимальные проценты в месяц будут 2160 грн. Вполне укладываются в рамки фонда.
У меня вот тоже до сентября 197500 под 17,5%. При начислении процентов выходит за фонд порядка 55-60 грн, но это же не критично.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:38

  lubopytnaya написав:При начислении процентов выходит за фонд порядка 55-60 грн, но это же не критично.
аналогично и тоже не критично :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 09:43

  greenozon написав:
  andreyiskra написав:и пополнился столбик из 4 грн на 197500 под 16%.


якщо ще на пів року то вилізаєте за межі фонду, не страшно? :)

от 6 месяцев осталось 3 месяца, ну и проценты я растрачиваю регулярно.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:33

???

Читав вище про довге зарахування коштів на карту А-банку через термінали Привату, щось змінилось, який термін зарахування?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:54

  d_12 написав:Читав вище про довге зарахування коштів на карту А-банку через термінали Привату, щось змінилось, який термін зарахування?


Та всё ок, я после той истории пополнялся уже несколько раз, зачислялось онлайн, то видимо частный случай.
WachtAmRhein
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