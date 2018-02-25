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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лют, 2018 19:53
Жерминаль написав:
ай, потьопала до терміналу:)
Вы вспомнили что сегодня 25е???
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WachtAmRhein
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Додано: Нед 25 лют, 2018 20:07
sens написав:
изучал про форвард но наткнулся здесь
Ломбардне кредитування
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на ровном месте 9% в месяц и более того - залог )
добавлю хоть и не знаю всей их кухни гешефта на голде, но абанка на окнах при входе в отделения пишет шестьсот с небольшим за грамм 585 пробы а метрах 300 в другом ломбарде 800 гривен. Так что абанка неплохо наживается на клиенте.
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alex lem
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Додано: Нед 25 лют, 2018 20:10
WachtAmRhein написав: Жерминаль написав:
ай, потьопала до терміналу:)
Вы вспомнили что сегодня 25е???
в 19-44 коллега Жерминаль наверно не успеет
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
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alex lem
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Додано: Нед 25 лют, 2018 20:14
Як це не встигну?:)))
І не забувала, що 25-е:)
до 23:59 ще часу багато:)
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Жерминаль
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Додано: Нед 25 лют, 2018 20:24
Слава відважній п. Жерміналь із сталевими.. . гм
нервами!
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greenozon
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Додано: Нед 25 лют, 2018 22:24
greenozon написав: andreyiskra написав:
и пополнился столбик из 4 грн на 197500 под 16%.
якщо ще на пів року то вилізаєте за межі фонду, не страшно?
А чего бояться? Там же проценты ежемесячные при любом сроке депозита.
При сумме депозита 197500грн под 16% максимальные проценты в месяц будут 2160 грн. Вполне укладываются в рамки фонда.
У меня вот тоже до сентября 197500 под 17,5%. При начислении процентов выходит за фонд порядка 55-60 грн, но это же не критично.
Жадность и Отвага!
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Додано: Пон 26 лют, 2018 09:43
greenozon написав: andreyiskra написав:
и пополнился столбик из 4 грн на 197500 под 16%.
якщо ще на пів року то вилізаєте за межі фонду, не страшно?
от 6 месяцев осталось 3 месяца, ну и проценты я растрачиваю регулярно.
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andreyiskra
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Додано: Пон 26 лют, 2018 12:33
Читав вище про довге зарахування коштів на карту А-банку через термінали Привату, щось змінилось, який термін зарахування?
ось так :(
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d_12
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Додано: Пон 26 лют, 2018 12:54
d_12 написав:
Читав вище про довге зарахування коштів на карту А-банку через термінали Привату, щось змінилось, який термін зарахування?
Та всё ок, я после той истории пополнялся уже несколько раз, зачислялось онлайн, то видимо частный случай.
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WachtAmRhein
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