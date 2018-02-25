Зарахування миттєво, вчора перевірила:)
До речі,тупа гарячка Привата твердить, що буде комісія якщо карта А-банка.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:11
Зарахування миттєво, вчора перевірила:)
До речі,тупа гарячка Привата твердить, що буде комісія якщо карта А-банка.
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:15
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:56
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