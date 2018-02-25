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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 955956957958

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:11

Зарахування миттєво, вчора перевірила:)

До речі,тупа гарячка Привата твердить, що буде комісія якщо карта А-банка.
Жерминаль
 
Повідомлень: 1793
З нами з: 14.10.12
Подякував: 4 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:15

  Жерминаль написав:До речі,тупа гарячка Привата твердить, що буде комісія якщо карта А-банка.

А зачем вы спрашивали? От нечего делать? :D
Vorlon
 
Повідомлень: 5372
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 560 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:56

  Vorlon написав:
  Жерминаль написав:До речі,тупа гарячка Привата твердить, що буде комісія якщо карта А-банка.

А зачем вы спрашивали? От нечего делать? :D



Видимо до 23:59 ещё времени много оставалось.
WachtAmRhein
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Повідомлень: 8133
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Подякував: 650 раз.
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  #<1 ... 955956957958
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