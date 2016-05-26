Так свяжитесь не всерьез . А чисто под комуналЬ. Настройте платежи, накануне регулярных 1 раз денюжку бегемоту вкинули, оно списалось, квитахи сохранити и до следующего месяца бегемот свободен...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лют, 2018 23:16
Так свяжитесь не всерьез . А чисто под комуналЬ. Настройте платежи, накануне регулярных 1 раз денюжку бегемоту вкинули, оно списалось, квитахи сохранити и до следующего месяца бегемот свободен...
реклама
|