RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 956957958959

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:16

  octopus написав:
  Ой+ написав:octopus Приват чим не підходить для рег. платежів?
Еще со времен Бени не хочется с ним связываться всерьез...
Так свяжитесь не всерьез :). А чисто под комуналЬ. Настройте платежи, накануне регулярных 1 раз денюжку бегемоту вкинули, оно списалось, квитахи сохранити и до следующего месяца бегемот свободен...
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 437
З нами з: 20.03.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 956957958959
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5378, 5379, 5380
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
53793 6951134
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2018 23:30
Skiw
Банк Альянс 1, 2, 3
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:12
26 7357
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2018 23:15
greenozon
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 527, 528, 529
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5281 1309413
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2018 22:53
curiousobro
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4713)
27.02.2018 00:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.