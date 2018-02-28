Сам через Моню не оплачивал, ибо работаю через портмоне и ахметхаб, но все наши коммунальщики подтянулись правильно, все счета актуальны.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 бер, 2018 08:51
Додано: Чет 01 бер, 2018 09:46
как я думал и коллега jay2004 подтвердил в этом ломбарде НЕ НУЖНО в заканчивающемся депозите нажимать кнопку ,,Отказ от пролонгации,,(которая появляется за месяц до окончания депошки). А ручками закрыть на следующий день когда депозит пролонгировался. Деньги мгновенно упали на карту. А не в 15-00...
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
Додано: Чет 01 бер, 2018 12:52
Заранее отменённый депо упал около 12.30.
А я, начитавшись страшилок, думал уходить отсюда только завтра.
Но в любом случае, пока покидаю этот борт, а то последние изменения (вспоминается "переход на новый процессинг" в Дельте) заставляют делать лишние движения, переживать, составлять "план Б" - тут того не стоят
Всё IMHO
Додано: Чет 01 бер, 2018 13:06
Що поповнювати є в цій банці...?
Додано: Чет 01 бер, 2018 13:08
Всё IMHO
Додано: Чет 01 бер, 2018 13:20
Re: А-Банк
Зачем план Б в банке с депо не более Фонда?
Ашники все поровняли до уровня среднебольничного.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 01 бер, 2018 13:27
План Б - на любой случай.
Именно из-за быстрых и частых изменений, подозрительных "проверок", отключений функций, дёргания со ставками и пополнениями, непоняток с Приватом, Суркисами т.д.
Вот например в ТАС, Алле, - я "план Б" не составляю. Потому что всё и так понятно, стабильно (сравнительно), предсказуемо.
А тут не знаешь чего ожидать завтра, вот и приходится просчитывать все возможные варианты. Но, как я уже сказал, - тут оно того не стоит.
Проще переждать в другом заведении
А Фонд - тоже любит "радовать" сюрпризами. Не хотелось бы иметь с ним дело.
Да и ожидание из Фонда - это потери. Проще разместиться на 0,5% ниже, но не иметь этих проблем
Всё IMHO
Додано: Чет 01 бер, 2018 14:42
Re: А-Банк
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 01 бер, 2018 14:49
Ну вот в Богуславе например не выплатили по карточкам и текущим, и перспектива не ясна. Обычные депо вернули.
Никчемить тоже фонд любит без разбора
А вообще - думаю рецепты берутся из-за поребрика. Там новый тренд их фонда - возвращать через суд деньги, снятые до ВА.
Всё IMHO
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