Додано: Чет 01 бер, 2018 09:46

как я думал и коллега jay2004 подтвердил в этом ломбарде НЕ НУЖНО в заканчивающемся депозите нажимать кнопку ,,Отказ от пролонгации,,(которая появляется за месяц до окончания депошки). А ручками закрыть на следующий день когда депозит пролонгировался. Деньги мгновенно упали на карту. А не в 15-00...

"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"