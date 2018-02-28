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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 958959960961

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 08:51

  d_12 написав:
  guntherhouse777 написав:Если не примат, то таки Моня

у моні комунальні бета чи працює функціонал?

Сам через Моню не оплачивал, ибо работаю через портмоне и ахметхаб, но все наши коммунальщики подтянулись правильно, все счета актуальны.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 09:46

как я думал и коллега jay2004 подтвердил в этом ломбарде НЕ НУЖНО в заканчивающемся депозите нажимать кнопку ,,Отказ от пролонгации,,(которая появляется за месяц до окончания депошки). А ручками закрыть на следующий день когда депозит пролонгировался. Деньги мгновенно упали на карту. А не в 15-00...
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:52

Заранее отменённый депо упал около 12.30.
А я, начитавшись страшилок, думал уходить отсюда только завтра.

Но в любом случае, пока покидаю этот борт, а то последние изменения (вспоминается "переход на новый процессинг" в Дельте) заставляют делать лишние движения, переживать, составлять "план Б" - тут того не стоят
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:06

  Вкладчик1234 написав:Заранее отменённый депо упал около 12.30.
А я, начитавшись страшилок, думал уходить отсюда только завтра.

Но в любом случае, пока покидаю этот борт, а то последние изменения (вспоминается "переход на новый процессинг" в Дельте) заставляют делать лишние движения, переживать, составлять "план Б" - тут того не стоят

Що поповнювати є в цій банці...?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:08

  Квесторе_поверніться написав:Що поповнювати є в цій банці...?

Нет
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:20

Re: А-Банк

  Вкладчик1234 написав:"план Б" - тут того не стоят


Зачем план Б в банке с депо не более Фонда?
Ашники все поровняли до уровня среднебольничного.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:27

  Goodman написав:Зачем план Б в банке с депо не более Фонда?
Ашники все поровняли до уровня среднебольничного.

План Б - на любой случай.
Именно из-за быстрых и частых изменений, подозрительных "проверок", отключений функций, дёргания со ставками и пополнениями, непоняток с Приватом, Суркисами т.д.

Вот например в ТАС, Алле, - я "план Б" не составляю. Потому что всё и так понятно, стабильно (сравнительно), предсказуемо.

А тут не знаешь чего ожидать завтра, вот и приходится просчитывать все возможные варианты. Но, как я уже сказал, - тут оно того не стоит.
Проще переждать в другом заведении

А Фонд - тоже любит "радовать" сюрпризами. Не хотелось бы иметь с ним дело.
Да и ожидание из Фонда - это потери. Проще разместиться на 0,5% ниже, но не иметь этих проблем
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:42

Re: А-Банк

  Вкладчик1234 написав:А Фонд - тоже любит "радовать" сюрпризами.

Як тренди?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:49

  klug написав:Як тренди?

Ну вот в Богуславе например не выплатили по карточкам и текущим, и перспектива не ясна. Обычные депо вернули.
Никчемить тоже фонд любит без разбора

А вообще - думаю рецепты берутся из-за поребрика. Там новый тренд их фонда - возвращать через суд деньги, снятые до ВА.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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  #<1 ... 958959960961
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