Забрал недавно небольшой вклад, а сегодня уже получил звонок с призывами вернуться обратно.
Советую Абанку лучше поднять ставки, а не тратиться на телефонные разговоры
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 бер, 2018 15:03
Забрал недавно небольшой вклад, а сегодня уже получил звонок с призывами вернуться обратно.
Советую Абанку лучше поднять ставки, а не тратиться на телефонные разговоры
Додано: Пон 05 бер, 2018 15:20
Хе хе, мне тоже. Правда я не смог открыть дискуссию в полном формате(так как на горизонте замаячил мой вид транспорта)но в общих чертах это был намёк на инд.условия (по очень привлекательной ставке)
Додано: Пон 05 бер, 2018 16:50
20% як в старі добрі часи?
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Додано: Пон 05 бер, 2018 17:01
Тоже звонили, сказали, что будет понижение ставок и можем пока открыть на минималку и зафиксить ставку, ответил мне пох., 13% с которых еще и налог снимут - не интересно, если ставка не покрывает инфляцию то я найду другие возможности для пассивного низкорискового заработка и не в Украине, я что лось.....пусть дурачков в другом месте ищут
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