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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 962963964965

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 15:03

Забрал недавно небольшой вклад, а сегодня уже получил звонок с призывами вернуться обратно.
Советую Абанку лучше поднять ставки, а не тратиться на телефонные разговоры
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 15:20

  Грйс-мэн написав:Забрал недавно небольшой вклад, а сегодня уже получил звонок с призывами вернуться обратно.
Советую Абанку лучше поднять ставки, а не тратиться на телефонные разговоры
Хе хе, мне тоже. :oops: Правда я не смог открыть дискуссию в полном формате(так как на горизонте замаячил мой вид транспорта)но в общих чертах это был намёк на инд.условия (по очень привлекательной ставке) :mrgreen:
Дядя Дима
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:50

20% як в старі добрі часи?
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:01

Тоже звонили, сказали, что будет понижение ставок и можем пока открыть на минималку и зафиксить ставку, ответил мне пох., 13% с которых еще и налог снимут - не интересно, если ставка не покрывает инфляцию то я найду другие возможности для пассивного низкорискового заработка и не в Украине, я что лось.....пусть дурачков в другом месте ищут :mrgreen:
Михалыч
 
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