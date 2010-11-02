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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 964965966967>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 11:02

  Alexander_s написав:Снова понизили ставки - теперь кругом вместо .66 стало .6.
Кстати, а это у всех не работает оплата комуналки через "Мои платежи" в А-24?
Я обычно плачу один месяц с А-24, а следующий месяц с Приват-24.
И универсалками аналогично пользуюсь, чтобы гасить задолженность по каждому банку в разные месяцы.
А это глянул - а там шаблоны все пропали.
Не критично, т.к. с привата можно заплатить, но не приятно...

Тоже шаблоны пропали. Значит, все в П-24... :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:02

  darmet написав:
  alex lem написав:сегодня наприсылали смс,,Весна в Абанке. Пополняй свой депозит в гривне на любую сумму без ограничения. Предложение действительно до 31.03.2018,,

Получил аналогичное сообщение.


А мені ще за трату від 100 грн. запропонували кред. ліміт 50000. Хоча мав такий при встановленні і сам знизив до 3000, беручи кредитку тільки для поповнення. Для заманухи давайте кешбек.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 20:01

Ой+ какой кешбек - банке скоро гаплык...
Alfa_Otstoy
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 21:04

  Alfa_Otstoy написав:Ой+ какой кешбек - банке скоро гаплык...

Зачекайте з гапликом...ще не всю гривню забрали.
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 21:55

  darmet написав:
  alex lem написав:сегодня наприсылали смс,,Весна в Абанке. Пополняй свой депозит в гривне на любую сумму без ограничения. Предложение действительно до 31.03.2018,,

Получил аналогичное сообщение.

Да все получили аналогичные сообщения. Но какой смысл рассылать такие смс, если пополнение и так было без ограничений?
Означает ли это, что с 1 апреля опять ограничат пополнение?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 22:19

  lubopytnaya написав:
  darmet написав:
  alex lem написав:сегодня наприсылали смс,,Весна в Абанке. Пополняй свой депозит в гривне на любую сумму без ограничения. Предложение действительно до 31.03.2018,,

Получил аналогичное сообщение.

Да все получили аналогичные сообщения. Но какой смысл рассылать такие смс, если пополнение и так было без ограничений?
Означает ли это, что с 1 апреля опять ограничат пополнение?

Максимальне поповнення вкладу протягом календарного місяця допускається у розмірі не більше 100 000 грн для вкладів у гривні та 3000 дол США/євро для вкладів в іноземній валюті.
Джерело інфо
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 1/?lang=uk
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 22:52

  Alfa_Otstoy написав:Ой+ какой кешбек - банке скоро гаплык...

Да бросьте вы, я наоборот потихоньку доливаю на столбики :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 23:03

а що буде після стовбіків? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 23:47

  greenozon написав:а що буде після стовбіків? :)

Стовбняк?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 04:30

  lubopytnaya написав:
  darmet написав:
  alex lem написав:сегодня наприсылали смс,,Весна в Абанке. Пополняй свой депозит в гривне на любую сумму без ограничения. Предложение действительно до 31.03.2018,,

Получил аналогичное сообщение.

Но какой смысл рассылать такие смс, если пополнение и так было ...?
Я к примеру думаю,что нас тут на форуме условно 1% от вкладчиков(которые в теме происходящего), а из 99% оставшихся ,одни и не собиралась пополнятся(или нету денег или уже под фонд) , а вторая часть"в то самое время" месяц назад сунулись ,а им сказали "изба вам национальная индейская" а не пополнение. Вот похоже на эту часть аудитории и было рассчитано смс. А поскольку отфильтровать на тех кто знает,а кто ещё нет не получится то хором послали .P.S. Ну и первоапрельскую подлянскую шутку тоже нельзя исключать. :roll:
Дядя Дима
 
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