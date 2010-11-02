Alexander_s написав:Снова понизили ставки - теперь кругом вместо .66 стало .6. Кстати, а это у всех не работает оплата комуналки через "Мои платежи" в А-24? Я обычно плачу один месяц с А-24, а следующий месяц с Приват-24. И универсалками аналогично пользуюсь, чтобы гасить задолженность по каждому банку в разные месяцы. А это глянул - а там шаблоны все пропали. Не критично, т.к. с привата можно заплатить, но не приятно...
alex lem написав:сегодня наприсылали смс,,Весна в Абанке. Пополняй свой депозит в гривне на любую сумму без ограничения. Предложение действительно до 31.03.2018,,
Получил аналогичное сообщение.
Но какой смысл рассылать такие смс, если пополнение и так было ...?
Я к примеру думаю,что нас тут на форуме условно 1% от вкладчиков(которые в теме происходящего), а из 99% оставшихся ,одни и не собиралась пополнятся(или нету денег или уже под фонд) , а вторая часть"в то самое время" месяц назад сунулись ,а им сказали "изба вам национальная индейская" а не пополнение. Вот похоже на эту часть аудитории и было рассчитано смс. А поскольку отфильтровать на тех кто знает,а кто ещё нет не получится то хором послали .P.S. Ну и первоапрельскую подлянскую шутку тоже нельзя исключать.