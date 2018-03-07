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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 964965966967

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 04:42

**Максимальне поповнення вкладу протягом календарного місяця допускається у розмірі не більше 100 000 грн для вкладів у гривні та 3000 дол США/євро для вкладів в іноземній валюті.
Джерело інфо
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 1/?lang=uk[/quote]** Вы где про 100 вычитали?Этому ,что можно верить? Вот мне сразу увиделся пункт про копилку 2.2.2.4.2.5. КЛІЄНТ має право збільшувати не более 50000 :oops: А на практике свиня голодная сидит, покормить даже на гривенник не дают :mrgreen:
Дядя Дима
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 12:51

  Дядя Дима написав:**Максимальне поповнення вкладу протягом календарного місяця допускається у розмірі не більше 100 000 грн для вкладів у гривні та 3000 дол США/євро для вкладів в іноземній валюті.
Джерело інфо
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 1/?lang=uk Вы где про 100 вычитали?

Вечером смотрела цифра 100 была в п.2.2.2.2. под табличкой, сейчас - в грн без ограничений, странно :roll:
Кассандра
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Повідомлень: 490
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:32

  Кассандра написав:
  Дядя Дима написав:**Максимальне поповнення вкладу протягом календарного місяця допускається у розмірі не більше 100 000 грн для вкладів у гривні та 3000 дол США/євро для вкладів в іноземній валюті.
Джерело інфо
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 1/?lang=uk Вы где про 100 вычитали?

Вечером смотрела цифра 100 была в п.2.2.2.2. под табличкой, сейчас - в грн без ограничений, странно :roll:
В этом шапито опять переписали правила. Главное копилка хоть с 50 хоть безлим один хрен копейку даже не округлила.Свиня подыхает от голода, а они шутки шутят. Позор :evil:
Дядя Дима
 
Повідомлень: 242
З нами з: 29.11.16
Подякував: 134 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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  #<1 ... 964965966967
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