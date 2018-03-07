**Максимальне поповнення вкладу протягом календарного місяця допускається у розмірі не більше 100 000 грн для вкладів у гривні та 3000 дол США/євро для вкладів в іноземній валюті. Джерело інфо https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 1/?lang=uk[/quote]** Вы где про 100 вычитали?Этому ,что можно верить? Вот мне сразу увиделся пункт про копилку 2.2.2.4.2.5. КЛІЄНТ має право збільшувати не более 50000 А на практике свиня голодная сидит, покормить даже на гривенник не дают
Дядя Дима написав:**Максимальне поповнення вкладу протягом календарного місяця допускається у розмірі не більше 100 000 грн для вкладів у гривні та 3000 дол США/євро для вкладів в іноземній валюті. Джерело інфо https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 1/?lang=ukВы где про 100 вычитали?
Вечером смотрела цифра 100 была в п.2.2.2.2. под табличкой, сейчас - в грн без ограничений, странно
Дядя Дима написав:**Максимальне поповнення вкладу протягом календарного місяця допускається у розмірі не більше 100 000 грн для вкладів у гривні та 3000 дол США/євро для вкладів в іноземній валюті. Джерело інфо https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 1/?lang=ukВы где про 100 вычитали?
Вечером смотрела цифра 100 была в п.2.2.2.2. под табличкой, сейчас - в грн без ограничений, странно
В этом шапито опять переписали правила. Главное копилка хоть с 50 хоть безлим один хрен копейку даже не округлила.Свиня подыхает от голода, а они шутки шутят. Позор