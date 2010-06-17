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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 965966967968

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 11:49

Re: А-Банк

  anikola13 написав:Дед (читаем НБУ) не разрешает.


так він же ж обєзглавлєнний
хто там буде шугати зараз ))
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 12:27

Re: А-Банк

Богуславу безголовля нбу не помогло, та й скунсу теж
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 13:48

  chipmunk написав:та й скунсу теж

А з цим що сталось? На гірці тиша.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 13:50

Re: А-Банк

Його чемно попросили знизити %%, було по 18 пенсійний та 17 для всіх
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 16:41

  chipmunk написав:Його чемно попросили знизити %%, було по 18 пенсійний та 17 для всіх

В банку "Альянс" зараз 18%...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:53

це де таке, дайте адресу посилання!
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:01

  greenozon написав:це де таке, дайте адресу посилання!

https://drive.google.com/file/d/1dlKxsk ... CfZ8O/view
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