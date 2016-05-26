так він же ж обєзглавлєнний
хто там буде шугати зараз ))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 бер, 2018 11:49
Re: А-Банк
так він же ж обєзглавлєнний
хто там буде шугати зараз ))
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
Додано: П'ят 09 бер, 2018 12:27
Re: А-Банк
Богуславу безголовля нбу не помогло, та й скунсу теж
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 13:48
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 13:50
Re: А-Банк
Його чемно попросили знизити %%, було по 18 пенсійний та 17 для всіх
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 09 бер, 2018 16:41
Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:53
це де таке, дайте адресу посилання!
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:01
Додано: Суб 10 бер, 2018 00:41
Востаннє редагувалось Дядя Дима в Суб 10 бер, 2018 04:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 бер, 2018 00:44
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