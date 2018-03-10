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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 бер, 2018 15:33
В первых числах месяца под фонд пару клиентов выпустили без проблем, правда по предзаказу. Могу посодействовать банку в возврате части этих средств на депо не меньше чем под публичных 16% с ежемесячной выплатой ))) А иначе неконкурентно совсем...
Додано: Суб 10 бер, 2018 19:35
Re: А-Банк
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Суб 10 бер, 2018 19:49
Re: А-Банк
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Додано: Суб 10 бер, 2018 20:06
Re: А-Банк
Глобус завел дружбу с ГИУ.
С тем самым ГИУ . от которого еле отбилась Дельта , добавив шансы IV очереди.
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Сейчас самая тупая реклама на столбах - Я ЗНАЮ, ДЕ НАРОДЖУЮТСЯ ГРОШ1
и ответ - в ломбардах.
Все банки, мойки до поры.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Нед 11 бер, 2018 02:25
.чего это вы тут демпингуете ?)...настаиваю на рыночной цене а она = учетная ставка НБУ это 17 + 2% итого 19 прОцентов этот лахматый Шапито просто обязан выложить ибо Суркисовы лимоны пока еще так и остаются под арестом у приватовцев...) а отток от безмоглой политики менеджента , меняющего условия по пять раз на месяц , надо чем то восполнять и уже сейчас...) так что требуйте настойчивей
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