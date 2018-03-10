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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 966967968969

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 15:33

В первых числах месяца под фонд пару клиентов выпустили без проблем, правда по предзаказу. Могу посодействовать банку в возврате части этих средств на депо не меньше чем под публичных 16% с ежемесячной выплатой ))) А иначе неконкурентно совсем...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 19:35

Re: А-Банк

  kreuz написав:Могу посодействовать банку


Почую кожного - банк ГЛОБУС
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 19:49

Re: А-Банк

  bosson513 написав:Почую кожного


глобус ще не завів рефералку? :))
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 20:06

Re: А-Банк

  greenozon написав:глобус ще не завів рефералку?


Глобус завел дружбу с ГИУ.
С тем самым ГИУ . от которого еле отбилась Дельта , добавив шансы IV очереди.
*****************
Сейчас самая тупая реклама на столбах - Я ЗНАЮ, ДЕ НАРОДЖУЮТСЯ ГРОШ1
и ответ - в ломбардах.
Все банки, мойки до поры.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 02:25

  kreuz написав:В первых числах месяца под фонд пару клиентов выпустили без проблем, правда по предзаказу. Могу посодействовать банку в возврате части этих средств на депо не меньше чем под публичных 16% с ежемесячной выплатой ))) А иначе неконкурентно совсем...

.чего это вы тут демпингуете ?)...настаиваю на рыночной цене а она = учетная ставка НБУ это 17 + 2% итого 19 прОцентов этот лахматый Шапито просто обязан выложить ибо Суркисовы лимоны пока еще так и остаются под арестом у приватовцев...) а отток от безмоглой политики менеджента , меняющего условия по пять раз на месяц , надо чем то восполнять и уже сейчас...) так что требуйте настойчивей :wink:
.
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-VICTOR-
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