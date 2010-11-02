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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 бер, 2018 15:33
В первых числах месяца под фонд пару клиентов выпустили без проблем, правда по предзаказу. Могу посодействовать банку в возврате части этих средств на депо не меньше чем под публичных 16% с ежемесячной выплатой ))) А иначе неконкурентно совсем...
Додано: Суб 10 бер, 2018 19:35
Re: А-Банк
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Суб 10 бер, 2018 19:49
Re: А-Банк
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Додано: Суб 10 бер, 2018 20:06
Re: А-Банк
Глобус завел дружбу с ГИУ.
С тем самым ГИУ . от которого еле отбилась Дельта , добавив шансы IV очереди.
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Сейчас самая тупая реклама на столбах - Я ЗНАЮ, ДЕ НАРОДЖУЮТСЯ ГРОШ1
и ответ - в ломбардах.
Все банки, мойки до поры.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Нед 11 бер, 2018 02:25
.чего это вы тут демпингуете ?)...настаиваю на рыночной цене а она = учетная ставка НБУ это 17 + 2% итого 19 прОцентов этот лахматый Шапито просто обязан выложить ибо Суркисовы лимоны пока еще так и остаются под арестом у приватовцев...) а отток от безмоглой политики менеджента , меняющего условия по пять раз на месяц , надо чем то восполнять и уже сейчас...) так что требуйте настойчивей
.
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Додано: Нед 11 бер, 2018 09:48
Додано: Нед 11 бер, 2018 10:54
якщо інфа вірна, то 15го числа (вже цього тижня!) дізнаємось
але щось якщо чесно сумнівно...
не той банк, не ті керівники щоб таке робити (тут)
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
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Додано: Нед 11 бер, 2018 14:45
greenozon
в отделениях по этому поводу тоже мало информации, мой голд-манагер грит, что вроде как слух и у них прошёл, но рождается сия идея где то наверху и вниз её ещё не спустили
Додано: Нед 11 бер, 2018 18:20
..ото вы правы )...с определением - таки рождается )))
причем в муках , потому что с одной стороны наготове бита от НБУ с другой таки ж надо как то клиента соблазнить , который позабирал денюжку а те кто хотел пополниться на предыдущие вклады и не смог - отрастил зуб на банчик и так легко не поддастся - только на сладкие %%%
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