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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 967968969970>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 15:33

В первых числах месяца под фонд пару клиентов выпустили без проблем, правда по предзаказу. Могу посодействовать банку в возврате части этих средств на депо не меньше чем под публичных 16% с ежемесячной выплатой ))) А иначе неконкурентно совсем...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 19:35

Re: А-Банк

  kreuz написав:Могу посодействовать банку


Почую кожного - банк ГЛОБУС
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 19:49

Re: А-Банк

  bosson513 написав:Почую кожного


глобус ще не завів рефералку? :))
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 20:06

Re: А-Банк

  greenozon написав:глобус ще не завів рефералку?


Глобус завел дружбу с ГИУ.
С тем самым ГИУ . от которого еле отбилась Дельта , добавив шансы IV очереди.
*****************
Сейчас самая тупая реклама на столбах - Я ЗНАЮ, ДЕ НАРОДЖУЮТСЯ ГРОШ1
и ответ - в ломбардах.
Все банки, мойки до поры.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 02:25

  kreuz написав:В первых числах месяца под фонд пару клиентов выпустили без проблем, правда по предзаказу. Могу посодействовать банку в возврате части этих средств на депо не меньше чем под публичных 16% с ежемесячной выплатой ))) А иначе неконкурентно совсем...

.чего это вы тут демпингуете ?)...настаиваю на рыночной цене а она = учетная ставка НБУ это 17 + 2% итого 19 прОцентов этот лахматый Шапито просто обязан выложить ибо Суркисовы лимоны пока еще так и остаются под арестом у приватовцев...) а отток от безмоглой политики менеджента , меняющего условия по пять раз на месяц , надо чем то восполнять и уже сейчас...) так что требуйте настойчивей :wink:
.
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 09:48

  Искатель написав:Прочитал у соседей на форуме, что с 15 марта какую-то хитрую акцию "А-банк" будет проводить. Мол, за пополнение депозита - 2% возвращается в виде кешбека на карту, с которой пополняли депозит.
Кто-то что-то слышал об этом?

Что-то тишина... Так что там за акция?
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 10:54

якщо інфа вірна, то 15го числа (вже цього тижня!) дізнаємось

але щось якщо чесно сумнівно...

не той банк, не ті керівники щоб таке робити (тут)
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 14:45

greenozon
в отделениях по этому поводу тоже мало информации, мой голд-манагер грит, что вроде как слух и у них прошёл, но рождается сия идея где то наверху и вниз её ещё не спустили :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 18:20

  Кассандра написав:greenozon
в отделениях по этому поводу тоже мало информации, мой голд-манагер грит, что вроде как слух и у них прошёл, но рождается сия идея где то наверху и вниз её ещё не спустили :roll:

..ото вы правы )...с определением - таки рождается )))
причем в муках , потому что с одной стороны наготове бита от НБУ с другой таки ж надо как то клиента соблазнить , который позабирал денюжку а те кто хотел пополниться на предыдущие вклады и не смог - отрастил зуб на банчик и так легко не поддастся - только на сладкие %%% :D
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:21

Re: А-Банк

Изменились тарифы с 01.03.2018 на оплату комуналки, ответ из чата:
Готівкою - Комунальні платежі / Договірні платежі - 3 грн . Карта для виплат - Комунальні платежі / Договірні платежі - 3 грн . Карта Універсальна (особисті кошти) - Комунальні платежі / Договірні платежі - 3 грн . Карта Універсальна (кредитні кошти) - Комунальні платежі / Договірні платежі - 3 грн + 3% .
11.03 14:45
А ранее на компании у которых был договор с приватом, за кредитные была только 1грн комиссии за платежи до 10К... Теперь тут вообще нечего делать...
ol_zy
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