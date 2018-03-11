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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 967968969970

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:01

:(

Ще й відсотки за Універсальною дебеткою не вміють рахувати :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:34

Re: А-Банк

  ol_zy написав:Изменились тарифы с 01.03.2018 на оплату комуналки, ответ из чата:


надіюсь ця дурниця лише тут появилась (в ПБ тьфу-тьфу?) :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:43

Re: А-Банк

А разве тут коммуналку умеют проводить? Помнится, два месяца назад решил за электричество оплатить с кредитных (т.к. обещал контроллеру). А-банк процент себе забрал, а платеж не провел. В поддержке сказали, что реквизиты не правильные и деньги типа вернулись назад. Реквизиты копировал с приват24, через неделю с приват24 по ним спокойно заплатил без комиссий. Тогда я четко понял, что коммуналку а-банку доверять нельзя!!! Комиссию не вернули заявив, что они со своей стороны все сделали правильно и во всем виноват ощадбанк (получателя).
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:20

  -rx- написав:А разве тут коммуналку умеют проводить?
До 1 марта все работало как часы - с Уни за кредитные без комиссии (Харьков).
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:36

  -rx- написав:А разве тут коммуналку умеют проводить? Помнится, два месяца назад решил за электричество оплатить с кредитных (т.к. обещал контроллеру). А-банк процент себе забрал, а платеж не провел. В поддержке сказали, что реквизиты не правильные и деньги типа вернулись назад. Реквизиты копировал с приват24, через неделю с приват24 по ним спокойно заплатил без комиссий. Тогда я четко понял, что коммуналку а-банку доверять нельзя!!! Комиссию не вернули заявив, что они со своей стороны все сделали правильно и во всем виноват ощадбанк (получателя).

Запросто причем на все коммунальные, что и в привате, постоянно тут платил. Но теперь все... При этом предприятия автоматом подтягивались и даже шаблоны из привата тянулись. Но это при условии, что ваша организация заключила с приватом соответствующий договор, точнее даже не договор, а достаточно по телефону своего манагера попросить было подключите нас как коммунальное предприятие.
Но теперь а-банка полностью эту часть отрезала ... В привате еще 7.03 все работало. Вчера после сообщений о комиссиях новых решил и тут потестить - все обрезали. Предприятия из привата не подтягиваются, при вводе реквизитов рисует комиссию за кредитные...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:39

До речі, хіба регулярні платежі (із каленндаря) запрацювали?
було повідомлення про те. що вони ідуть на тех роботи на пару тижнів??
:shock:
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:42

ol_zy Короче говоря делают всё что бы на ноль банку умножить окончательно. Им видимо мало того ,что люди депо выносят
Дядя Дима
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:42

  greenozon написав:До речі, хіба регулярні платежі (із каленндаря) запрацювали?
було повідомлення про те. що вони ідуть на тех роботи на пару тижнів??
:shock:

а они нужны с такими конскими комиссиями за кредитные? Или думаете там бесплатно будет?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:13

Абанка далі дбає про своїх коханих клієнтів - валютні ставки ще донизу!

https://a-bank.com.ua/deposit

((
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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