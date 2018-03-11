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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:01
:(
Ще й відсотки за Універсальною дебеткою не вміють рахувати
ось так :(
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:34
Re: А-Банк
надіюсь ця дурниця лише тут появилась (в ПБ тьфу-тьфу?)
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Додано: Пон 12 бер, 2018 17:43
Re: А-Банк
А разве тут коммуналку умеют проводить? Помнится, два месяца назад решил за электричество оплатить с кредитных (т.к. обещал контроллеру). А-банк процент себе забрал, а платеж не провел. В поддержке сказали, что реквизиты не правильные и деньги типа вернулись назад. Реквизиты копировал с приват24, через неделю с приват24 по ним спокойно заплатил без комиссий. Тогда я четко понял, что коммуналку а-банку доверять нельзя!!! Комиссию не вернули заявив, что они со своей стороны все сделали правильно и во всем виноват ощадбанк (получателя).
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Додано: Пон 12 бер, 2018 19:20
До 1 марта все работало как часы - с Уни за кредитные без комиссии (Харьков).
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Пон 12 бер, 2018 19:36
Запросто причем на все коммунальные, что и в привате, постоянно тут платил. Но теперь все... При этом предприятия автоматом подтягивались и даже шаблоны из привата тянулись. Но это при условии, что ваша организация заключила с приватом соответствующий договор, точнее даже не договор, а достаточно по телефону своего манагера попросить было подключите нас как коммунальное предприятие.
Но теперь а-банка полностью эту часть отрезала ... В привате еще 7.03 все работало. Вчера после сообщений о комиссиях новых решил и тут потестить - все обрезали. Предприятия из привата не подтягиваются, при вводе реквизитов рисует комиссию за кредитные...
Додано: Пон 12 бер, 2018 19:39
До речі, хіба регулярні платежі (із каленндаря) запрацювали?
було повідомлення про те. що вони ідуть на тех роботи на пару тижнів??
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Додано: Пон 12 бер, 2018 19:42
ol_zy Короче говоря делают всё что бы на ноль банку умножить окончательно. Им видимо мало того ,что люди депо выносят
Додано: Пон 12 бер, 2018 19:42
Додано: Пон 12 бер, 2018 20:13
Абанка далі дбає про своїх коханих клієнтів - валютні ставки ще донизу!
((
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