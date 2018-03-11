Додано: Пон 12 бер, 2018 17:43

А разве тут коммуналку умеют проводить? Помнится, два месяца назад решил за электричество оплатить с кредитных (т.к. обещал контроллеру). А-банк процент себе забрал, а платеж не провел. В поддержке сказали, что реквизиты не правильные и деньги типа вернулись назад. Реквизиты копировал с приват24, через неделю с приват24 по ним спокойно заплатил без комиссий. Тогда я четко понял, что коммуналку а-банку доверять нельзя!!! Комиссию не вернули заявив, что они со своей стороны все сделали правильно и во всем виноват ощадбанк (получателя).

Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.