+1, через регулярні йшло на "ура!", Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 бер, 2018 15:56
+1, через регулярні йшло на "ура!", Львів
ось так :(
Додано: Сер 14 бер, 2018 17:30
Оф пред, ау! Где акция с кэшбэком за пополнение депо?
Или ещё не решено на верху?
Додано: Сер 14 бер, 2018 20:40
так вроді із 15го обіцяли
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:18
Re: А-Банк
???????????
мне сегодня просто позвонил номер КС и сказал - УРА , можно пополнять депозиты сколько угодно. Д1вча було в курсе моих "дел", что у меня есть столбы.
Только тама у меня уже Фонд, куды ж более заливать.... стремно.
За "хакцию" - НИ СЛОВА. Если и будет - то не всем и не сразу.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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