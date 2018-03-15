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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 968969970971

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:56

  octopus написав:
  -rx- написав:А разве тут коммуналку умеют проводить?
До 1 марта все работало как часы - с Уни за кредитные без комиссии (Харьков).

+1, через регулярні йшло на "ура!", Львів
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:30

Оф пред, ау! Где акция с кэшбэком за пополнение депо?
Или ещё не решено на верху? :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:40

так вроді із 15го обіцяли

запасаємось поп-і-корном!
:lol:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:18

Re: А-Банк

  Кассандра написав:Оф пред, ау! Где акция с кэшбэком за пополнение депо?


???????????
мне сегодня просто позвонил номер КС и сказал - УРА , можно пополнять депозиты сколько угодно. Д1вча було в курсе моих "дел", что у меня есть столбы.
Только тама у меня уже Фонд, куды ж более заливать.... стремно.
За "хакцию" - НИ СЛОВА. Если и будет - то не всем и не сразу. :-)
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:05

  bosson513 написав:
  Кассандра написав:Оф пред, ау! Где акция с кэшбэком за пополнение депо?


???????????
мне сегодня просто позвонил номер КС и сказал - УРА , можно пополнять депозиты сколько угодно. Д1вча було в курсе моих "дел", что у меня есть столбы.
Только тама у меня уже Фонд, куды ж более заливать.... стремно.
За "хакцию" - НИ СЛОВА. Если и будет - то не всем и не сразу. :-)
будим мариновать на запасочке и если будет +2% , то за -0,1% выведем
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:52

Re: А-Банк

Я разговаривал с тремя разными работниками А-банка, и все трое подтвердили, что такая акция предвидится.
Только детали у всех разные.
Одна говорила, что с 15 марта акция стартует. И пополнение с любых карт.
Вторая, что акция уже идёт :shock:, но пополнять только с карт УНИ и возврат 2% в течении 3-х месяцев на эту же карту.
Третья, что акция стартует со следующей недели.
Единственное в чём они солидарны, что возврат, не больше 3000 грн.

Ни документов, ни ссылок при этом не дают. Но как говорится, дыма без огня не бывает.
Спросил в чате за эту акцию, чувак на полчаса завис. Потом попросил емейл и обещал предоставить ответ на него. Сутки прошли, ответа нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:23

Re: А-Банк

Банк начинает попахивать г-цом. Второй месяц когда на карте "0", проводят копеечные коррекции загоняя в кредит. Горячая линия в ауте, ничего не решает и сказать не может. Перестали автоматом списывать кредитные платежи - забыли предупредить. Хотя в договоре четко прописано что списываются автоматически, и про одностороннее изменение условий ни слова. Стремно как-то. Неудивительно что как то-вдруг и врем. админ. появиться.(никакого инсайда просто мысли вслух)
simka
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:24

Re: А-Банк

где можно увидеть актуальные депозитные ставки по валюте?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:29

в АБ ІБ наприклад -

дол
http://prntscr.com/is1k7t
єур
http://prntscr.com/is1klv
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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