+1, через регулярні йшло на "ура!", Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 бер, 2018 15:56
+1, через регулярні йшло на "ура!", Львів
ось так :(
Додано: Сер 14 бер, 2018 17:30
Оф пред, ау! Где акция с кэшбэком за пополнение депо?
Или ещё не решено на верху?
Додано: Сер 14 бер, 2018 20:40
так вроді із 15го обіцяли
запасаємось поп-і-корном!
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:18
Re: А-Банк
???????????
мне сегодня просто позвонил номер КС и сказал - УРА , можно пополнять депозиты сколько угодно. Д1вча було в курсе моих "дел", что у меня есть столбы.
Только тама у меня уже Фонд, куды ж более заливать.... стремно.
За "хакцию" - НИ СЛОВА. Если и будет - то не всем и не сразу.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:05
будим мариновать на запасочке и если будет +2% , то за -0,1% выведем
никому не верю
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:52
Re: А-Банк
Я разговаривал с тремя разными работниками А-банка, и все трое подтвердили, что такая акция предвидится.
Только детали у всех разные.
Одна говорила, что с 15 марта акция стартует. И пополнение с любых карт.
Вторая, что акция уже идёт , но пополнять только с карт УНИ и возврат 2% в течении 3-х месяцев на эту же карту.
Третья, что акция стартует со следующей недели.
Единственное в чём они солидарны, что возврат, не больше 3000 грн.
Ни документов, ни ссылок при этом не дают. Но как говорится, дыма без огня не бывает.
Спросил в чате за эту акцию, чувак на полчаса завис. Потом попросил емейл и обещал предоставить ответ на него. Сутки прошли, ответа нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:23
Re: А-Банк
Банк начинает попахивать г-цом. Второй месяц когда на карте "0", проводят копеечные коррекции загоняя в кредит. Горячая линия в ауте, ничего не решает и сказать не может. Перестали автоматом списывать кредитные платежи - забыли предупредить. Хотя в договоре четко прописано что списываются автоматически, и про одностороннее изменение условий ни слова. Стремно как-то. Неудивительно что как то-вдруг и врем. админ. появиться.(никакого инсайда просто мысли вслух)
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:24
Re: А-Банк
где можно увидеть актуальные депозитные ставки по валюте?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:29
в АБ ІБ наприклад -
дол
єур
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