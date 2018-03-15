Додано: Чет 15 бер, 2018 11:52

Я разговаривал с тремя разными работниками А-банка, и все трое подтвердили, что такая акция предвидится.Только детали у всех разные.Одна говорила, что с 15 марта акция стартует. И пополнение с любых карт.Вторая, что акция уже идёт, но пополнять только с карт УНИ и возврат 2% в течении 3-х месяцев на эту же карту.Третья, что акция стартует со следующей недели.Единственное в чём они солидарны, что возврат, не больше 3000 грн.Ни документов, ни ссылок при этом не дают. Но как говорится, дыма без огня не бывает.Спросил в чате за эту акцию, чувак на полчаса завис. Потом попросил емейл и обещал предоставить ответ на него. Сутки прошли, ответа нет.