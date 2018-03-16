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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 969970971972

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:11

Re: А-Банк

  Дядя Дима написав:сейчас смотрю украдено со счёта 2,59 (типо коррекция)


це як перепрошую?
кожна операція має бути відображена в виписуці і мати розшифровку
що увас?
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:43

Re: А-Банк

..ДА ЛАДНО ) ..украдено ).....эти "прохвессиАналы" 1 марта насчитали и выплатили % по кредитным как по своим и зачислили на карту клиенту , теперь опомнились и забрали все взад )...
Шапито ..что с них взять))
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-VICTOR-
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  #<1 ... 969970971972
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