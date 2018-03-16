це як перепрошую?
кожна операція має бути відображена в виписуці і мати розшифровку
що увас?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:11
Re: А-Банк
це як перепрошую?
кожна операція має бути відображена в виписуці і мати розшифровку
що увас?
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:43
Re: А-Банк
..ДА ЛАДНО ) ..украдено ).....эти "прохвессиАналы" 1 марта насчитали и выплатили % по кредитным как по своим и зачислили на карту клиенту , теперь опомнились и забрали все взад )...
Шапито ..что с них взять))
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