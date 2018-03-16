це як перепрошую?
кожна операція має бути відображена в виписуці і мати розшифровку
що увас?
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:11
Re: А-Банк
це як перепрошую?
кожна операція має бути відображена в виписуці і мати розшифровку
що увас?
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:43
Re: А-Банк
..ДА ЛАДНО ) ..украдено ).....эти "прохвессиАналы" 1 марта насчитали и выплатили % по кредитным как по своим и зачислили на карту клиенту , теперь опомнились и забрали все взад )...
Шапито ..что с них взять))
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Додано: Суб 17 бер, 2018 01:30
Натурально так и написано операция "коррекция". В 23ч 59мин списано 2,59 и остаток получился с нулями в конце (как было на копилку когда округляло до 100 грн)Только с той разницей,что списало "в никуда" ,а свиня голодная сидит.
Додано: Суб 17 бер, 2018 01:41
Ну не знаю. У меня точно 1 марта зачислений не было.Да и не могло быть так как сижу в минусе много лет и галочку "% на остаток" не включал никогда по ненадобности . Сверил всё в а24 с середины февраля ,разбалансировки не было.
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