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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 969970971972

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:11

Re: А-Банк

  Дядя Дима написав:сейчас смотрю украдено со счёта 2,59 (типо коррекция)


це як перепрошую?
кожна операція має бути відображена в виписуці і мати розшифровку
що увас?
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:43

Re: А-Банк

..ДА ЛАДНО ) ..украдено ).....эти "прохвессиАналы" 1 марта насчитали и выплатили % по кредитным как по своим и зачислили на карту клиенту , теперь опомнились и забрали все взад )...
Шапито ..что с них взять))
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 01:30

  greenozon написав:
  Дядя Дима написав:сейчас смотрю украдено со счёта 2,59 (типо коррекция)


це як перепрошую?
кожна операція має бути відображена в виписуці і мати розшифровку
що увас?
Натурально так и написано операция "коррекция". В 23ч 59мин списано 2,59 и остаток получился с нулями в конце (как было на копилку когда округляло до 100 грн)Только с той разницей,что списало "в никуда" ,а свиня голодная сидит.
Дядя Дима
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 01:41

  -VICTOR- написав:..ДА ЛАДНО ) ..украдено ).....эти "прохвессиАналы" 1 марта насчитали и выплатили % по кредитным как по своим и зачислили на карту клиенту , теперь опомнились и забрали все взад )...
Шапито ..что с них взять))
Ну не знаю. У меня точно 1 марта зачислений не было.Да и не могло быть так как сижу в минусе много лет и галочку "% на остаток" не включал никогда по ненадобности . Сверил всё в а24 с середины февраля ,разбалансировки не было.
Дядя Дима
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:05

Думал, что покинул эту банку, но не тут-то было!
Увидел сообщения в этой ветке, проверил свой А24 - и тоже "корректирующая операция" -2,37грн. от 15марта
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 00:27

Так що це за кореції?
чому в себе не бачу...

хтось турбував тепловиків чи а-чатланів?
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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