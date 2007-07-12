Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:43

..ДА ЛАДНО ) ..украдено ).....эти "прохвессиАналы" 1 марта насчитали и выплатили % по кредитным как по своим и зачислили на карту клиенту , теперь опомнились и забрали все взад )...

Шапито ..что с них взять))

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