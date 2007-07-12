це як перепрошую?
кожна операція має бути відображена в виписуці і мати розшифровку
що увас?
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:11
Re: А-Банк
це як перепрошую?
кожна операція має бути відображена в виписуці і мати розшифровку
що увас?
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:43
Re: А-Банк
..ДА ЛАДНО ) ..украдено ).....эти "прохвессиАналы" 1 марта насчитали и выплатили % по кредитным как по своим и зачислили на карту клиенту , теперь опомнились и забрали все взад )...
Шапито ..что с них взять))
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Додано: Суб 17 бер, 2018 01:30
Натурально так и написано операция "коррекция". В 23ч 59мин списано 2,59 и остаток получился с нулями в конце (как было на копилку когда округляло до 100 грн)Только с той разницей,что списало "в никуда" ,а свиня голодная сидит.
Додано: Суб 17 бер, 2018 01:41
Ну не знаю. У меня точно 1 марта зачислений не было.Да и не могло быть так как сижу в минусе много лет и галочку "% на остаток" не включал никогда по ненадобности . Сверил всё в а24 с середины февраля ,разбалансировки не было.
Додано: Суб 17 бер, 2018 09:05
Думал, что покинул эту банку, но не тут-то было!
Увидел сообщения в этой ветке, проверил свой А24 - и тоже "корректирующая операция" -2,37грн. от 15марта
Всё IMHO
Додано: Нед 18 бер, 2018 00:27
Так що це за кореції?
чому в себе не бачу...
хтось турбував тепловиків чи а-чатланів?
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Додано: Нед 18 бер, 2018 01:28
Додано: Нед 18 бер, 2018 08:03
Re: А-Банк
1 марта капнули проценты 51.01грн,хотя кридитка в минусе уже пол года.15 марта проценты забрали назад,коррекция.Какая акция?
Додано: Нед 18 бер, 2018 08:13
artem17412211 У кого украли ,а у кого то нет.Вот и вся акция .Вы всегда читаете последнее сообщение в ветке? На странице раньше я писал ,что у меня лично никаких процентов ни в начале месяца (да и вообще никогда )не начисляли. Но а то что спёрли так это факт. P.S. По большому счёту пусть пода... подарок себе купят. Меня волнует другое.Эта богодельня может так и поболее( 2,5 или 25 тонн)списать в любой момент.
Додано: Нед 18 бер, 2018 08:50
Re: А-Банк
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