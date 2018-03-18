мені також на кредитну Уні нарахували %% 01/03, а 14/03 здійснили корекцію
а на дебетну Уні невірно нарахували %%, то корекцією докинули кілька грн.
щось у них збійнуло
ще й кредитний ліміт пропонують збільшити, от думаю нафіга він мені?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 12:38
Re: А-Банк
мені також на кредитну Уні нарахували %% 01/03, а 14/03 здійснили корекцію
а на дебетну Уні невірно нарахували %%, то корекцією докинули кілька грн.
щось у них збійнуло
ще й кредитний ліміт пропонують збільшити, от думаю нафіга він мені?
ось так :(
Додано: Пон 19 бер, 2018 13:51
Попутный вопрос
Как неиспользуемая кредитка (50 тыс. А-Банка) влияет на кредитный рейтинг? Просто (пока) положить на полку или лучше закрыть?
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Пон 19 бер, 2018 14:29
Додано: Пон 19 бер, 2018 14:38
octopus как влияет....висит как обязательства в кредитных бюро со всеми вытекающими , ограничивая вашу возможность набирать дальше
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