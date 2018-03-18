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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 970971972973

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:38

Re: А-Банк

  Дядя Дима написав:Значить пофартило. Нас тут через одного нахлобучили (в эту "акцию") :oops:


мені також на кредитну Уні нарахували %% 01/03, а 14/03 здійснили корекцію
а на дебетну Уні невірно нарахували %%, то корекцією докинули кілька грн.
щось у них збійнуло :)

ще й кредитний ліміт пропонують збільшити, от думаю нафіга він мені? :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:51

Попутный вопрос

  d_12 написав:ще й кредитний ліміт пропонують збільшити, от думаю нафіга він мені? :(
Как неиспользуемая кредитка (50 тыс. А-Банка) влияет на кредитный рейтинг? Просто (пока) положить на полку или лучше закрыть?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:29

  octopus написав:
  d_12 написав:ще й кредитний ліміт пропонують збільшити, от думаю нафіга він мені? :(
Как неиспользуемая кредитка (50 тыс. А-Банка) влияет на кредитный рейтинг? Просто (пока) положить на полку или лучше закрыть?


Уменьшите до 5 и на полку, я так сделал.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:38

octopus как влияет....висит как обязательства в кредитных бюро со всеми вытекающими , ограничивая вашу возможность набирать дальше
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:20

Re: А-Банк

Моня колись писав, що 4 крендитки то дофіга і ніц не дасть..
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:34

Re: А-Банк

Предварительная инфо про "акцию":
Надбавка будет применяться только к депо, открытым после начала февраля. Т.е в итоге будет 14.5...15,5% грязными ориентировочно
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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