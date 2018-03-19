мені також на кредитну Уні нарахували %% 01/03, а 14/03 здійснили корекцію
а на дебетну Уні невірно нарахували %%, то корекцією докинули кілька грн.
щось у них збійнуло
ще й кредитний ліміт пропонують збільшити, от думаю нафіга він мені?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 12:38
Re: А-Банк
мені також на кредитну Уні нарахували %% 01/03, а 14/03 здійснили корекцію
а на дебетну Уні невірно нарахували %%, то корекцією докинули кілька грн.
щось у них збійнуло
ще й кредитний ліміт пропонують збільшити, от думаю нафіга він мені?
ось так :(
Додано: Пон 19 бер, 2018 13:51
Попутный вопрос
Как неиспользуемая кредитка (50 тыс. А-Банка) влияет на кредитный рейтинг? Просто (пока) положить на полку или лучше закрыть?
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Пон 19 бер, 2018 14:29
Додано: Пон 19 бер, 2018 14:38
octopus как влияет....висит как обязательства в кредитных бюро со всеми вытекающими , ограничивая вашу возможность набирать дальше
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Додано: Пон 19 бер, 2018 16:20
Re: А-Банк
Моня колись писав, що 4 крендитки то дофіга і ніц не дасть..
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:34
Re: А-Банк
Предварительная инфо про "акцию":
Надбавка будет применяться только к депо, открытым после начала февраля. Т.е в итоге будет 14.5...15,5% грязными ориентировочно
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Вів 20 бер, 2018 00:06
Щось чувати за таємну кеш-бечну акцію по депозилкам?
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Додано: Вів 20 бер, 2018 01:28
одягнув вокуляри і побачив,
перепрошую
ДЯкую!
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Додано: Вів 20 бер, 2018 07:51
Re: А-Банк
На "Универсальной" через возможности интернет-банкинга можно установить нулевой кредитный лимит?
Знакомая покупала товар за счёт услуги "Оплата частями". Сейчас кредит выплатила (последний платёж совершили через досрочное погашение), на карте есть кредитный лимит 5 тыс. грн и после погашения кредита пробовали через систему обнялить кредитный лимит (карту планируется закрыть) — реакции ноль.
ps А удалённо есть возможность закрыть карту, как это делается в Приват24? У клиента только одна карта.
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