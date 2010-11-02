Вот засранцы.
Я из-за них неделю деньги мариновал, ждал.
Ну ладно, продолжаем вынос. Есть столбы и поинтересней.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 12:13
Вот засранцы.
Я из-за них неделю деньги мариновал, ждал.
Ну ладно, продолжаем вынос. Есть столбы и поинтересней.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 20 бер, 2018 12:31
Re: А-Банк
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Додано: Вів 20 бер, 2018 12:41
ВТБ 18% до июня.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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